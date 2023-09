Labdarúgás, Magyar Kupa, a 32 közé jutásért:

Evolution Hungary-Cigánd SE (NB III) – Zalaegerszegi TE FC (NB I) 0-4 (0-2)

Cigánd, 800 néző. V.: Szigetvári (Albert, Zahorecz).

Cigánd: Talián – Kovács N. (Silling, 81.), Fenyőfalvi, Králik (Szabó K., 64.), Pap, Misák, Tóth G. (Katona, 59.), Girdán (Motkó, 59.), Tóth M., Vass, Kelemen (Kőrizs, 59.). Vezetőedző: Igor Bogdanovic. ZTE: Senkó – Várkonyi, Mim (Szalay, 60.), Csóka, Medgyes (Bedi, 74.), Spoljaric (Ubochioma, 60.), Huszti, Szendrei, Sankovic, Mance (Sajbán, 74.), Croizet (Németh D., 74.). Vezetőedző: Boér Gábor. G.: Mance (15.), Croizet (44.), Szendrei (48.), Sajbán (90.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Igor Bogdanovic: – Ha valaki nem volt itt a pályán, nem nézte ezt a meccset, úgy gondolja, hogy sima meccs volt. Amivel egyet lehet érteni, mert 0-4-et nem lehet megmagyarázni. Viszont: mind a négy gólt úgy kaptuk, hogy mindegyikben benne voltunk, segítettünk az ellenfélnek. A 44. percben lett 0-2, a 48.-ban 0-3, amivel lenulláztuk magunkat. Ellenfelünk úgy csinálta ezt a meccset, ahogyan kellett, hogy csinálja, amihez gratulálok, további jó munkát és jó eredményeket kívánok nekik. Mérkőzés közben azért voltak olyan periódusok, nem kevés, amit kapni szerettem volna a csapattól, de volt, ami nem sikerülhetett, mert az ellenfél játékosa gyorsabb, erősebb volt, technikailag jobb.

Boér Gábor: – Nagyon fontos volt, hogy végre egy mérkőzést nulla kapott góllal hozzunk le az elmúlt időszak miatt. Bízom abban, hogy ez az eredmény lendületet ad az újjáalakuló csapatunknak a bajnokságra. Ahol szintén nagyon gyorsan győzelmeket, pontokat kell generálnunk, minden siker építi az erőnket, egységesíti a csapatot. A kupameccseknek meg van a maguk sajátossága, most egy kulturáltan és jól játszó csapattal találkoztunk. Amely a bajnokságban jól szerepel, és most is igazolta jó hírét.

Továbbjutott: a Zalaegerszegi TE FC