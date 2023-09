Vízilabda: OB I

Férfi OB I, 4. forduló:

A-Híd Vasas Plaket – PannErgy-Miskolci VLC (Budapest, Komjádi Béla Sportuszoda, szombat, 14.00)

Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője: – A harmadik forduló meccsét, a BVSC-Zugló ellen mi játszottuk le a leghamarabb, még múlt hét kedden, a fővárosiak kérésére. 5-1-es vezetésről kaptunk ki 8-10-re, sajnáltam, sajnálom, hogy elment így ez a mérkőzés, hiszen lehetnénk még jobb pozícióban is, mint amiben, ahol most vagyunk. De tanulni kell a hibákból, és hogy miként kell megtartani az előnyt. Az azóta eltelt időszakban különös dolgokat nem csináltunk, edzettünk, edzettünk, és edzettünk, ezen kívül hétfőn Budapesten, a Duna Arénában voltunk kétkapuzni a válogatott rendelkezésre álló tagjaival. Varga Zsolt szövetségi kapitányt ugyanis jól ismerem, annak idején még voltunk csapattársak is, köszönöm neki a partnerséget. Kora délután lesz a mostani meccsünk, biztos ekkor volt szabad időpont, ez az oka, de egy profinak akkor kell teljesítenie, amikor a mérkőzés van, ha kell, reggel 9-kor, ha kell, este 10-kor. Látjuk, hogy a Vasas lendületben van, a múlt hét végén továbbjutott az Eurokupa budapesti selejtező csoportjából. Mások a célok náluk, és mások nálunk, tisztában vagyunk az erejükkel, de nem akarjuk olcsón adni a bőrünket, szeretnénk a lehető legjobb eredményt elérni. Ha fejben maximálisan ,,ott" leszünk a meccsen, akkor erre lehet esélyünk.