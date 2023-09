A népkerti jégcsarnokban 18 óra 30 perctől láthatják az érdeklődők a DVTK Jegesmedvék – Debreceni EAC találkozót, vasárnap este pedig már a Dunaújvárosi Acélbikák vendégeként küzdenek a pontokért a piros-fehérek.

A diadalok éltetik

Elsőként azt kérdeztük a diósgyőriek első emberétől, hogy milyen elvárásokat támaszt a csapattal szemben, mire ezt a választ kaptuk:

– Mindig azt kérem a szakvezetéstől és a fiúktól is, hogy nyerjünk. Erre kötelez minket a három magyar bajnoki címünk és a két kupagyőzelmünk, továbbá az, hogy amikor Szlovákiában szerepeltünk, mindegyik együttest sikerült megvernünk. Ezek a diadalok tartottak és tartanak életben. A szakmai szempontokat figyelembe megfelelő eredményt remélek, azt, hogy jussunk be a négy közé és ha ez megvalósul, akkor innen már bármi megtörténhet, de eddig el is kell majd jutnunk.

Egri Istvánt ezután szembesítettük a múltjával, hiszen szép lassan negyven esztendeje dolgozik a sportágban és a szezon előtt kíváncsiak voltunk az érzéseire:

– Az idő múlása esetemben is nehéz kérdés – folytatta a Jegesmacik elöljárója, majd hozzátette: – Minden olyan, mintha tegnap lett volna. Amikor idehoztam Gergő fiamat korcsolyázni, aztán megismerkedtem Bíró Ignáccal, akinek ugye mindene a jéghoki és most úgy kell fogalmaznom, hogy öregként még mindketten itt vagyunk. Ignáctól örököltem az energiát és látom rajta, hogy még mindig imádja ezt a műfajt, az elkötelezettsége, a tudása, a tapasztalata engem is erősít, így bátorítjuk egymást. 2006-ban, amikor megépült a jégcsarnok, végleg a sportág rabja lettem. Csak és kizárólag a szépre emlékezem, úgy várom várom a meccseket, mint a gyerek az édességet. Mi autodidakta módon, önmagunkat művelve, saját erőből szereztük meg azt a tudást, amellyel rendelkezünk, a minket követők, akiknek nem is olyan sokára át kell venniük tőlünk a stafétabotot, pedig már rendkívüli tudással rendelkező, sok diplomás, nyelveket beszélő sport- és jégkorong szakemberek. Óriási utat tettünk meg és amikor pénteken este korongot ejtenek, ha csak pillanatokra, de erre is emlékezni fogok.

Bűn lett volna

Az elnöknek megemlítettük, hogy megint kanadai edzőjük van, de a tények azt mutatják, hogy a tengerentúliak nem hoztak több eredményt a klubnak, mint a hazai „gyártmányú” mesterek.

– Szóval Glen Hanlontól Steve Kasperig – mondta az elnök, és így folytatta: – Azt kár lenne tagadni, hogy minden tréner szerződtetésében van kockázat. Kasper azonban különleges, egyenesen csodálatos helyet foglal el a világ jégkorongjában és mi most megtehettük, hogy idehozzuk. Az a vezető, aki nem használ ki ilyen hatalmas ziccert, bűnt követ el saját maga, az egyesülete és a csapata ellen. Új mesterünk nem csupán a felnőttekkel foglalkozik, hanem a nálunk lévő teljes vertikummal. Önzők vagyunk: tanulni fogunk tőle módszert és szemléletet, miközben tudását a magunk javára fordítjuk. Nem kerülöm meg az itthoni trénerek ügyét sem. Például a korábban nálunk dolgozott Majoross Gergely a magyar edzői kar talán legkiemelkedőbb egyénisége, jóval felülmúlja társait. Céltudatos, nagyon képzett, munkamániás, a jégkorongra találták ki, egyszerűen el sem tudom képzelni, hogy miért nem ő a szövetségi kapitány. Büszke vagyok rá, hogy – már bocsánat a fogalmazásért – mi találtuk ki és indítottuk el az útján. Most Németországban dolgozik, de jól tudom, hogy nem ez a végállomása, nálunk azonban most Steve Kasper a soros.

A csúcsligáról

Ezt követően érintettük a jelenlegi belterjes, bővítésre ítélt pontvadászatot, a lebonyolítási rendszert, foci mintájára kialakításra váró nemzetközi kupa sorozatokat, a kiesés kérdését, akárcsak a vendégmunkások mindig kényes területét is.

– Igen, csinálni kellene regionális ligát – felelte Egri István. – Ez akár lehetne V4-es bajnokság cseh, lengyel, magyar és szlovák csapatokkal, de akár horvát, olasz, osztrák, szerb és szlovén alakulatokkal csúcsligát is szervezhetnénk. Olyan öreg még nem vagyok, így ezt ne élhetném meg. Európában működnek meghívásos ligák, valamint feljutásos és kieséses alapon üzemeltetett sorozatok is. Az itthoni Andersen Ligából azért nem jöhet feljutó, mert ebben nem szerepelnek a profi körülmények megteremtésére alkalmas klubok. A versenyeztetési szisztéma gyakran változik, a mostani szerintem jobb lesz, mint a legutóbbi volt. Az Erstét fejlesztőligának nevezzük, most azonban a pontrendszer következtében növekedett a légiósok száma, van, ahol tizenkettőt is foglalkoztatnak. Én nem támogatom a pontrendszert, a légiós korlát mellett kardoskodom. A jelenlegi számítás alapján akár a rájátszás előtt hozhatunk még vendégmunkást, de – Steve Kaspert idézve – csapatot augusztusban és szeptemberben kell építeni, nem januárban.

Jégkorong: a szlovák vonalról Egri István elkötelezett híve a szlovák extraligának és ha tehetné a DVTK-val nyomban visszatérne északi szomszédainkhoz. – A szlovák hokit volt világbajnokok vezetik – nyomatékosított a miskolci elnök. – Visszaköltözésünk az elképzeléseimben vezető gondolatként szerepel. Amennyiben az extraliában neveljük a saját játékosainkat, akkor ők extrát fognak magukkal vinni a magyar válogatottba. A DVTK elnökével is egyeztetve mondom: részünkről vállalható a szlovák élvonal, de a Magyar Jégkorong Szövetség nem támogatja a törekvésünket, vagyis ebben a fajsúlyos szakmai témában gyökeresen más nézetet vallunk. A sportpolitika egyébként mellettünk áll, mi pedig – ha több pénzünk lenne – boldogan kifizetnénk a licenszdíjat és mennénk. Mi a legerősebb érvem? Az, hogy a magyar labdarúgó válogatott is azért talált magára hosszú agonizálás után és helyenként már szárnyal, mert sztárjait nem a hazai, hanem a külföldi bajnokságokban nevelték ki.

