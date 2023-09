Újabb hazai mérkőzést játszik a hét végén a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgó együttese. Az idei bajnokság meglepetéscsapata, a tavalyi évad meglepetéscsapatát fogadja, az előző idény ezüstérmese, a Kecskeméti TE gárdája ellen vasárnap 17.30-tól lépnek pályára hazai környezetben a piros-fehérek. A tavaly feljutóként az élvonalban szerepelt alföldiek az előző bajnokságban történelmük legjobb eredményét érték el, azonban az új évad kezdése elmarad ettől, hét meccsből hármat nyertek meg és négyszer kikaptak. A lila-fehérek zsinórban három bajnoki vereséggel a hátuk mögött érkeznek Diósgyőrbe, ugyanis a Debreceni VSC-től elszenvedett idegenbeli 2-0-s vereség után, a Mezőkövesd Zsóry FC elleni hazai meccsüket szintén 2-0-ra veszítettek el, a múlt hét végén, szerdán pedig a Ferencvárosi TC otthonában maradtak alul 1-0-ra. Gólképtelenségük és a DVTK erős támadójátéka miatt a mostani csata kérdése elsősorban az lehet, hogy mennyi időre van szüksége a Diósgyőrnek ahhoz, hogy feltörje a Kecskemét védekezését.

A diósgyőri gárda – a hét közben bepótolt két bajnoki miatt – lecsúszott a tabella dobogójáról, de ha most begyűjtik a győzelemért járó 3 pontot, akkor újra érmes pozícióba kerülnek.

Óvatosan

A két csapat formája alapján a találkozó esélye a DVTK, azzal együtt is, hogy a piros-fehérek vezetőedzője, Kuznyecov Szergej óvatosan fogalmazott:

– Kemény mérkőzésre számítok, ne felejtsük el, hogy a tavalyi ezüstérmest fogadjuk vasárnap. A Kecskemét mélyen és szervezetten védekezik, gyors kontrákból és hosszan előre ívelt labdákkal próbál veszélyt teremteni az ellenfele kapuja előtt, de pontrúgásokból is veszélyesek. 5-4-1-ben állnak fel, sok erős és magas játékosuk van, ezért nem könnyű őket megbontani. Három vereség után érkeznek hozzánk, amelyeken gólt sem tudtak szerezni, ezért biztosan extra motivációval fognak pályára lépni. Nagyon nagy jelentősége lesz az első gólnak, mert az nagyban befolyásolhatja a játék képét. Ha gyorsan vezetést tudnánk szerezni, akkor az ellenfelünk jobban megnyílhat, így hamarabb le tudnánk zárni a mérkőzést. A kecskeméti játékosok szerdán is pályára léptek, elképzelhető, hogy fáradtabbak lesznek, de nem gondolom, hogy ez lesz a döntő, hiszen biztos vagyok benne, hogy a szakmai stábjuk odafigyel a terhelésre. Most is nagy szükségünk lesz a szurkolóink támogatására, ezért bízom benne, hogy ismét sokan kilátogatnak a mérkőzésünkre. Várunk mindenkit szeretettel!