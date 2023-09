Labdarúgás: jegyzőkönyv III. kerületi TVE – Diósgyőri VTK 2-6 (1-3)

Budapest, 850 néző. V.: Derdák (Szalai D., Ország).

III. kerületi TVE: Hajagos – Kulcsár D., Erdei, Papp M., Vankó – Cseszneki (Kósa, 81.) – Marques-Airosa (Kaszás, 58.), Borbély (Behovits, 75.), Buda, Lapu (Török, 46.) – Bartos (Zámbó, 75.). Vezetőedző: Harmati Tamás.

Diósgyőri VTK: Danilovic – Gera, Holdampf, Bárdos, Stephen – Vallejo (Bényei, 63.) – Feuillassier (Lukács D., 19.), Pernambuco (Csatári, 75.), Pozeg Vancas (Chorbadzhiyski, 63.), Acolatse (Jurek, 63.) – Jurina. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Gólszerző: Buda (37.), Zámbó (84.), ill. Feuillassier (5.), Acolatse (17.), Pernambuco (26.), Jurina (49.). Papp M., öngól (76.), Lukécs D. (88.).

Jók: Hajagos, Cseszneki, ill. Pozeg Vancas, Pernambuco, Lukács D., Gera.

Harmati Tamás: – Már a soroláskor tudtuk, hogy a Diósgyőr ez esélyese a mérkőzésnek, és ez be is bizonyosodott. Annak viszont örülök, hogy nem játszottunk alárendelt szerepet, és külön öröm, hogy a vége felé négy fiatal játékosomnak is lehetőséget tudtam adni, akik jól szálltak be a mérkőzésbe. Az is öröm, hogy két gólt tudunk rúgni ennek a kiváló Diósgyőrnek, akiknek gratulálok a továbbjutáshoz.

Kuznyecov Szergej: – Nem tetszett, hogy időnként leálltunk, a rúgott hat gól mellett sokat hibáztak a játékosok, és ezt egy jobb csapat szigorúan kihasználhatja ellenünk. Sokat kell még gyakorolnunk azokat a helyzeteket, megoldásokat, amiket most kidolgoztunk ugyan, de ki hagytunk. Éppen azért, mert a továbbjutásunk nem forgott veszélyben, időnként nem azt a csapatot láttam a pályán, amelyiket szeretném. Bízom benne, hogy a bajnoki mérkőzéseken nem ezt fogom látni.