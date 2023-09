A válogatott meccsei, valamint a Magyar Kupa fordulója miatt az előző két hét végén nem rendeztek NB I-es találkozókat. Az ezt megelőző bajnoki kört tehát szeptember 1-3. között bonyolították le, amikor is a Mezőkövesd Zsóry FC csapata 3-1-es vereséget szenvedett – hazai környezetben – a Puskás AFC gárdájától. A matyóföldi gárda ekkor, és ezelőtt sem érezhette még a győzelem ízét az aktuális pontvadászatban, igaz, egy összecsapást, a Ferencváros ellenit később, december 6-án fogja pótolni. Ugyancsak eggyel kevesebb meccse volt a tabellán a kövesdiek pénteki ellenfelének, a Kecskeméti TE-nek is, amely viszonylag nyugodt pozícióból, a 7. helyről várta Kuttor Attila vezetőedző csapatát. Mind a két oldalon voltak bőven változások a korábbiakhoz képest, az alföldieknél bekerült a kezdőbe Zsótér, Májer, Zeke, Pálinkás és Szabó A., a borsodiaknál – akik végre teljes kerettel készülhettek – a tizenegyben jutott szóhoz David Babunski, Brtan, Pillár, Nahirnij, Vajda és Cseke.

Varga B. érdekes kifutása, és a Draziccal való oldalvonal melletti ,,harcolása" volt az első megjegyezendő esemény, majd a 10. perc után, jó kövesdi kontrát követően Drazicnak centiméteren múlt, hogy helyzetbe kerüljön. Erre jött a KTE oldalán az, amikor Zeke szép passzjáték után nem találta el jól a labdát, így nem igazán volt benne erő. Inkább a KTE diktálta a meccs ritmusát, igyekeztek folyamatosan akciózni, amikor náluk volt a labda, a Zsóry ügyelt arra, hogy pontos legyen a védekezése, ne legyen rajta ,,lyuk", és lehetőleg néhány passzból játékba hozzák egyszem, de életveszélyes csatárukat. Egy ilyen esetben Belényesinek kellett tisztáznia Drazic elől, a vendégszöglet pedig majdnem meglepte a hazai kapust. Nagy helyzet ekkor még nem volt, küzdelem igen, a következő esemény az volt, hogy Horvátk K. elől ,,sepertek" a kövesdiek. A 35. percben az addigi legnagyobb ziccert hagyta ki Drazic, aki remek kiugratást kapott, azonban 8 méterről, tiszta helyzetben Varga B.-t, a jobb lábát találta telibe. A 43. percben altatás, passzolgatás után egy balról élesen belőtt labdára, embereit megelőzve Drazic érkezett, aki alig pörgetett a kapu jobb oldala mellé. Góllal válaszolt a KTE, a szépséghiba, hogy lesen volt Zsótér. A félidő két legnagyobb ziccerét a vendégcsapat kihagyta, így maradt a gól nélküli állás.

A folytatásban

A hazai gárda eddig felemásan szerepelt, az otthoni találkozóit megnyerte, az idegenbelieket elvesztette, de ez csak a statisztika volt, igazából semmit nem jelentett. Az 50. percben, kövesdi szabadrúgást követően középen Brtan érkezett, de fejjel elmérte a KTE kapuját. A lilák rendületlenül kezdeményeztek, de mindig volt valami hiba, ami becsúszott, emiatt aztán a szurkolók egy része türelmetlenkedett. Tetszetős volt a Kecskemét szabadrúgás-variációja, de Horváth K. tekerése után elkerülte a labda a vendégek ketrecének bal oldalát. Zsótér tornáztatta meg Piscitellit 17 méterről, ezek a pillanatok a pályaválasztóé voltak. Szabó István az 59.-60. percben négyet is cserélt, úgy ítélte meg, a győzelemhez ez kell(ene). Erre jött egy Drazic-akció, aki addig húzott befelé, és maradt nála némileg szerencsésen is a labda, ameddig szemtől-szembe maradt a kapussal, és pontosan gurított. Gomis és Cseri volt a friss ember a kövesdieknél, a 74. percben Beriashvili lőtte a labdát kapusába, kis híján öngól született. Fokozta a nyomást a házigazda, viszont Drazic klasszis megoldással, kontrából duplázott. Az addig látottakból nem tűnt az, hogy ezt a meccset, innen elbukhatja a Kövesd, sőt, még lehet, hogy nem kaptak meg egy büntetőt, amikor Drazic lábát megfogta Varga B. A látogatók győztek, áttörték végre a lélektani határt, és el is kerültek a kieső helyről.