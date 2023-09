A MEAFC U14/A és az U15 korosztályos fiú kosárlabda csapatai rendkívül hasznos felkészülési mérkőzéseket játszottak az elmúlt hétvégén, Csehországban. Fontos selejtezők előtt áll mindkét korosztály, ezért nagyon jól jött a lehetőség. Egy komoly kosárlabda kultúrával rendelkező morva kisváros, Kromeriz egyesületével a hosszútávú kapcsolatok építésének reményében, első lépésként, korosztályonként 2-2 mérkőzést játszhattak a miskolci fiatalok, akik Gulyás László és Vaszi Ádám irányításával pallérozódnak.

Slavia Kromeriz U14 – MEAFC U14 67:55 (12-14, 16-12, 21-15, 20-12)

Gulyás László: - Korai indulást és hosszú utazást követően mérkőztünk meg vendéglátóink ellen a délutáni órákban. A srácok arcán jól látható volt a kétségbeesettség, hiszen legtöbbjüknek ez volt az első nemzetközi mérkőzése. Rutintalanságunkból adódóan, rengeteg ki nem kényszerített hibával kezdtük a találkozót. Sok helyzetet puskáztunk el, ám ennek ellenére is fej-fej mellett haladtak a csapatok az első félidő végéig, amikor is 28-26-os állást mutatott az eredményjelző a hazaiak javára. Sajnos a fordulást követően, mind fejben, mind testben elfáradtunk, ellenfelünk fokozatosan felőrölt bennünket. Nem tudtuk tartani a játék ritmusát, mivel ilyen iramú mérkőzésen még nem vettek részt játékosaim. Elsősorban a gyenge lepattanózásunknak köszönhetően, a kizárások elmaradása miatt, sok kosarat kaptunk második szándékból, ami a végeredményben is megmutatkozott.

MEAFC U15 korosztályos fiú kosárlabda csapata

Slavia Kromeriz U14 – MEAFC U14 50:64 (16-16, 8-21, 13-10, 13-17)

Vaszi Ádám: - Az első napi megilletődöttséget levetkőzve, elszánt miskolci arcok léptek parkettre a második mérkőzés alkalmával. A feltüzelt fiatal MEAFC játékosok, rögtön 8-0-ás futással indították a találkozót, majd kisebb rövidzárlat következett. Ekkor ellenfelünk magára talált és kiegyenlített a játékrész végére. A második negyedet ismét mi kezdtük jobban, a félidő végére sikerült 13 pontos, megnyugtató előnyre szert tennünk. A nagyszünet után kiegyenlített képet mutatott a találkozó, a gárdák közti különbség nem csökkent. A fordulást követően igyekeztem mindenkinek játéklehetőséget adni, így az utazó keret tagjai nemzetközi összecsapás alkalmával is mind megmérethették magukat.

Összességében elmondhatom, hogy a lejátszott két találkozó kiválóan szolgálta a felkészülésünk ezen szakaszát. A következő időszakban még rengeteg ilyen iramú mérkőzésre lenne szükségünk, mely kimozdítja a játékosokat saját komfortzónájukból, ezzel is segítve a fejlődésüket.

TJ Slavia Kromeriz U15 - MEAFC U15 48-98

Gulyás László: - Az idei felkészülés második edzőmérkőzése volt a Kromeriz elleni első mérkőzésünk. Az idei évben korosztályt váltottunk és szeretnénk játékban is előre lépni és ennek egyik fő pillére a játékunk sebességének a növelése. Ebben a hangnemben álltunk bele a játékba és hamar kiderült, hogy a mi sebességünk az ellenfél komfortzónáján kívül van. Agresszív védekezésünkkel rengeteg labdát szereztünk és abból sok könnyű találatunk volt, emellett jól dobtunk távolról is. Így egy pillanatra sem forgott veszélyben a győzelmünk. Az ellenfélnél jó fizikumú, képzett játékosok játszottak és ha voltak hibáink, azt rögtön megbüntették, de mi játszottuk a gyors és átütő erejű kosárlabdát. A sebességre törekvés sajnos még rengeteg hibával jár, de úgy éreztem nagyon jól szolgálta a felkészülést a mérkőzés.

TJ Slavia Kromeriz U15 - MEAFC U15 49-100

Gulyás László: - A másnapi visszavágón még hamarabb alakult ki jelentős előnyünk, így amellett, hogy igyekeztünk mindenkinek sok játéklehetőséget adni, megpróbáltunk gyakorolni olyan dolgokat is, amelyeket még nem teszteltünk élesben. A délelőtti kezdés ellenére a sebességünk rendben volt, talán kevésbé voltunk élesek, mint az előző napon, de újra kiderült, hogy egy cseh korosztályos középcsapatnál fizikálisan sokkal jobb állapotban vagyunk és talán azt is mondhatjuk, hogy mi játszunk korszerűbb, gyorsabb kosárlabdát. Értékes tapasztalatokkal és élményekkel gazdagodtunk a túrán. Köszönjük a vendéglátóinknak a szívélyes fogadtatást!