A női kosárlabda Euroligában a legjobb 16 közé jutásért rendezett oda-visszavágós selejtező első felvonásán, szerdán este Angliában, Londonban, a Copper Box Arénában a London Lions csapatának vendége a DVTK Hun-Therm együttese. A piros-fehérek a jövő hét szerdai, miskolci visszavágóra szeretnének jó eredményt elérni, hogy a két meccs alapján, – ahogy az előző évadban, úgy – most is a legrangosabb kontinentális sorozat csoportkörében szerepeljenek.

Bő egy órával a mérkőzés előtt már gyülekeztek a vendég kispad mögött a diósgyőri drukkerek, akik több kisebb csoportban Miskolcról, pontosabban Kassáról, repülőgéppel utaztak Londonba, hogy szurkolásukkal segítsék kedvenceiket. Még egy nagy dobot is szerveztek, szereztek a meccsre, és ennek a hangja is köszöntötte a meccs előtt fél órával bemelegíteni a pályára lépő piros dresszes magyar csapatot. Nem sokkal később az okozott örömet a diósgyőri tábor tagjai számára, hogy előkerült az angol csatár, Cheridene Green, aki az előző szezonban a DVTK játékosa volt, most pedig az angol csapatot erősíthetné, mivel szerződése odaköti, ha nem lenne sérült. A civilben érkezett kosarassal készült néhány fotó is a diósgyőri táborral, és a vendég drukkerek közül, aligha volt olyan, aki igazán sajnálta volna, hogy a remek kosaras nem lehet a pályán ezen az estén kedvenceik ellen.