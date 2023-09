Erőfelmérő

Ebből egy volt olyan, amelyik egy igazi erőfelmérő volt, a múlt héten hétfőn, Olaszországban az EL-csoportkörös Famila Schio ellen lejátszott találkozó, amelyen 79-63-ra kaptak ki a piros-fehérek. Érdekesség, hogy augusztus 26-án és 28-án a schióiak a London Lions gárdája ellen is játszottak két felkészülési meccset Szlovéniában, és előbb 90-80-ra, majd 84-82-re nyertek az angolok. Persze egyik csapat sem teljes kerettel játszott, de van a londoniaknak egy ennél is aktuálisabb referencia meccsük, ugyanis a Serco UNI Győr vendégeként felkészülési meccsen léptek pályára, szeptember 8-án, amelyet 82-76-ra nyertek meg. Centerek nélkül. Ugyanis az Oroszlánok három palánk alatti játékosa is hiányzott erről a meccsről.

A London Lions EL-csoportkörbe jutási terveinek komolyságát jelzi, hogy eljöttek Magyarországra, egy edzőmeccsért, illetve, hogy a Schioval is leszerveztek két mérkőzést, és nem utolsósorban az is, hogy alaposan megerősítették a keretüket. Alig maradtak páran a tavalyiak közül, négy angol válogatottjuk (Wilkinson, Winterburn, Fagbenle, Green) mellett, egy szerb (Katanic), egy fehérorosz (Snytsina) és egy spanyol (Gustafson) légióson kívül három amerikai kosarasuk is van (Landrum, Meyers, Samuelson). Ütős, 13 fős keretükből a Győr ellen a kiváló center Fagbenle, a tavalyi évadban a DVTK-ban szerepelt Green nem szerepelt, ahogy az észak-amerikai női kosárlabda bajnokságból, a WNBA-ből szerződtetett, ott a Los Angeles Sparksban játszott bedobó, Samuleson, valamint a Phoenix Mercuryban kosarazott center, Gustafson sem.

Erős ellenfél vár a Diósgyőrre, a DVTK mellett az összeszokottság szólhat ebben a párharcban, az erősebb csapatjáték, mert a keretek minőségét tekintve a London Lionsban – papíron – több van.