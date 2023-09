Tokaj, valamint Putnok után Miskolc lett a harmadik olyan Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei helyszín, amely részt vesz – a magyar kormány által támogatott, finanszírozott – Úszó Nemzet Programban, amelynek a 2023/2024-es évada hivatalosan szeptember 11-én indult, és a tanév végéig, jövő júniusig tart. A pandémia miatt 2021 őszén elstartolt programban már 42 helyszín található, kiválasztás útján. Miskolcon 12 iskola, illetve 13 óvoda kapcsolódott be, összesen 1025 gyermekkel – mindez a szerdán, a programnak helyt adó létesítménynél, a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodánál tartott sajtótájékoztatón hangzott el.

Megnyitják a diósgyőrit

Veres Pál, Miskolc polgármestere kiemelte az úszásban rejlő komplex fejlesztési lehetőségeket, hangsúlyozva azt, hogy milyen fontos az úszástudás, a vízbiztonság. Úgy vélte, a programba való becsatlakozás öröm a város számára, bár, a vármegyeszékhely csupán egyes részének intézményei tudnak benne részt venni, hiszen az egyik kritérium, hogy bizonyos időn belül (20 perc) elérhető legyen az uszoda autóbusszal (melynek költségei szintén a program részét képezik). Veres Pál hozzátette azt is, hogy Miskolcon természetesen tovább folytatódik a város saját programja, a kötelező iskolai úszásoktatás, így tulajdonképpen az ÚNP ezt kiegészíti. Szintén elhangzott a polgármester részéről az, hogy nagyszerű élmény az élsportolókat, úszókat, vízilabdázókat, azok teljesítményeit, eredményeit csodálni, példaként két pólós nevét hozta fel: Nagy Norbertét, illetve Vismeg Zsomborét, előbbi a nyáron a PannErgy-MVLC tagjaként nyert U20-as vébét, miként utóbbi pólós is, aki hosszú éveket töltött a klubnál, mielőtt Szolnokra igazolt. Veres Pál szóba hozta azt, hogy a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda a rezsiköltségek megnövekedése ellenére is nyitva tudott maradni, köszönhetően egyrészt a fenntartó erőfeszítéseinek, valamint a kormányzat támogatásának. A vármegyeszékhely vezetője bejelentette, hogy egy hónapon belül – közel egy év zárva tartást követően – újra kinyit a Diósgyőri tanuszoda, hogy az ott élők se maradjanak ki az úszásból, a gyerekek az úszásoktatásból.

Matricás füzet

Hölcz Péter, az MVSI szakosztályvezetője elöljáróban az Úszó Nemzet Program egyik nagykövetének, az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztinának a szavait idézte, aki szerint nem az egyetlen fontos dolog világ-, és olimpiai bajnokok nevelése, hanem az, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni, lakhelyétől függetlenül, szeresse meg a vizet. A 42 helyszínen egyébként 38 000 gyermek ,,barátkozik" az úszással, részükre minden felszerelést térítésmentesen biztosítanak, az előre haladásukat saját matricás füzetükben lehet követni maguknak, és a szülőknek, de számukra nyílt hetet is biztosítanak. Az ÚNP-ben három korosztály vesz rész: óvoda nagycsoport, általános iskola 1. osztály, általános iskola 2. osztály, részükre egy tanév alatt 36-36 óra az úszásoktatás (heti egy alkalom), ez három évre levetítve 108 órát jelent. A program korábban megfogalmazott célja, hogy pár éven belül (2028. június 30.-ig) az ország 80-90 százaléka ,,lefedett legyen", amely hozzávetőlegesen 250-300 000 gyereket érintene.

Három úszásnemben

Az előzményekről az alábbiakat érdemes tudni: az Úszó Nemzet Program 2021 őszén kezdődött, az úgynevezett pilotverzióban. Tesztüzemmódban ugyanis négy településen – Tokajban, Móron, Debrecenben, valamint Budapest XXII. kerületében – zajlott az oktatás. Ezt követően további tizenhat helyszín kapcsolódott be, idén pedig újabb huszonkét település. Lényeges, hogy amennyiben egy gyermek intézményt vált, akkor abban az esetben tudja folytatni az ezen szervezett kereteken belül úszásoktatási programot, amennyiben az új intézmény is tagja az ÚNP-nek. Az elképzelések szerint a program végére a résztvevők három úszásnemet (hát, mell, gyors) magabiztosan elsajátítanak. Az ÚNP távlati célja az is, hogy ,,...ez a magyar úszósportnak is sosem látott szélességű merítési lehetőséget kínál, gyerekek százezreinek garantál majd életmentő készséget." – olvasható mindez a program honlapján. MI

A részt vevő szakemberek Miskolcon: Simon Györgyi (helyi kordinátor), Krasznai Noémi (oktatásszervező), Valkóné Gyulavári Mariann, Molnár Szilvia, Nagy Erika, Horváth Cserne, Firtkó Adél, Szabó Csaba, Fridrich Ákos, Hegedűs Zsombor, Pál Zoltán, Hegedűs Kornél (oktatók).

A helyszínek: Ajka, Balatonfüred, Balassagyarmat, Barcs, Budapest III. kerület, Budapest X. kerület, Budapest XI. kerület, Budapest XIV. kerület, Budapest XXII. kerület, Debrecen, Derecske, Dunakeszi, Érd, Enying, Gyál, Győr, Heves, Iváncsa, Kaposvár, Keszthely, Kecskemét, Kistelek, Kiskunhalas, Komárom, Miskolc, Mohács, Mór, Nyíregyháza, Nyírbátor, Pannonhalma, Putnok, Sárvár, Sarkad, Sopron, Szarvas, Szeged, Székesfehérvár, Szigetvár, Tokaj, Tolna, Törökszentmiklós, Zalaegerszeg.