Matricás füzet

Hölcz Péter, az MVSI szakosztályvezetője elöljáróban az Úszó Nemzet Program egyik nagykövetének, az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztinának a szavait idézte, aki szerint nem az egyetlen fontos dolog világ-, és olimpiai bajnokok nevelése, hanem az, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni, lakhelyétől függetlenül, szeresse meg a vizet. A 42 helyszínen egyébként 38 000 gyermek ,,barátkozik" az úszással, részükre minden felszerelést térítésmentesen biztosítanak, az előre haladásukat saját matricás füzetükben lehet követni maguknak, és a szülőknek, de számukra nyílt hetet is biztosítanak. Az ÚNP-ben három korosztály vesz rész: óvoda nagycsoport, általános iskola 1. osztály, általános iskola 2. osztály, részükre egy tanév alatt 36-36 óra az úszásoktatás (heti egy alkalom), ez három évre levetítve 108 órát jelent. A program korábban megfogalmazott célja, hogy pár éven belül (2028. június 30.-ig) az ország 80-90 százaléka ,,lefedett legyen", amely hozzávetőlegesen 250-300 000 gyereket érintene.

Három úszásnemben

Az előzményekről az alábbiakat érdemes tudni: az Úszó Nemzet Program 2021 őszén kezdődött, az úgynevezett pilotverzióban. Tesztüzemmódban ugyanis négy településen – Tokajban, Móron, Debrecenben, valamint Budapest XXII. kerületében – zajlott az oktatás. Ezt követően további tizenhat helyszín kapcsolódott be, idén pedig újabb huszonkét település. Lényeges, hogy amennyiben egy gyermek intézményt vált, akkor abban az esetben tudja folytatni az ezen szervezett kereteken belül úszásoktatási programot, amennyiben az új intézmény is tagja az ÚNP-nek. Az elképzelések szerint a program végére a résztvevők három úszásnemet (hát, mell, gyors) magabiztosan elsajátítanak. Az ÚNP távlati célja az is, hogy ,,...ez a magyar úszósportnak is sosem látott szélességű merítési lehetőséget kínál, gyerekek százezreinek garantál majd életmentő készséget." – olvasható mindez a program honlapján.

A tények A résztvevő szakemberek Miskolcon: Simon Györgyi (helyi kordinátor), Krasznai Noémi (oktatásszervező), Valkóné Gyulavári Mariann, Molnár Szilvia, Nagy Erika, Horváth Cserne, Firtkó Adél, Szabó Csaba, Fridrich Ákos, Hegedűs Zsombor, Pál Zoltán, Hegedűs Kornél (oktatók).