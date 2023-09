A labdarúgó NB I 8. fordulójában szombaton 14.30-tól Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést rendeznek. Mindkét csapat jó előjelekkel várja a találkozót, hiszen a Tolna megyeiek a legutóbbi három bajnokijukat megnyerték, egyaránt 2-0-ra (előbb a Fehérvárt hazai környezetben, majd idegenben a Puskást, most szerdán pedig, otthon játszva, a Debrecent), míg a dél-borsodiak a múlt héten pénteken a Kecskeméti TE vendégeként szerezték meg az évad első sikerét. 2-0-s győzelmükkel elmozdultak az utolsó helyről, és a már bennmaradást érő 10. pozíciót foglalja el a tabellán a sárga-kék csapat.

A fontos siker után először azt kérdeztük Kuttor Attilától, a Mezőköved Zsóry FC vezetőedzőjétől, hogy meglepetés sikerük után milyen volt a Paks elleni felkészülés.

– Számomra abból a szempontból nem volt meglepetés ez az eredmény, hogy a kupából történt kiesés során láttam az előre lépést játékban –, és erről szót is ejtettem a nyilatkozatomban, – valahogy úgy fogalmaztam, hogy kezd visszatérni arra a vágányra a csapat, amelyiken tavaly szépen haladt. Természetesen sokkal jobb egy olyan meccs után ilyenről beszélni, amikor a biztató játék eredménnyel is párosult – mondta a kövesdi tréner, aki arra a kérdésre, hogy mosolygósabb futballisták végezték-e a feladatokat az elmúlt napokban, így folytatta: – Tisztában vagyunk a lehetőségeinkkel, azzal, hogy egy bennmaradásért harcoló csapat vagyunk. A Kecskemét elleni győzelem egy kis lépés volt, ami arra jó, hogy elhiggyük, versenyképesek vagyunk. Nagy dolog nem történt, nyertünk egy mérkőzést, ami természetesen jó, de azon kell lennünk, hogy a mostani mérkőzésből is a lehető legtöbbet hozzuk ki. Nagy mosolygásra egyébként nincs okunk, de bizakodóbbak vagyunk.

Otthon hibátlanok

Az MZSFC vezetőedzőjének szóba hoztuk, hogy az előző három évben jól ment nekik a Paksi FC elleni, hiszen 9 meccsből mindössze kétszer kaptak ki, és hatszor nyertek. A tavalyi évadban két győzelem és egy vereség volt a két csapat egymás elleni mérlege kövesdi szempontból, és ebben a párosításban, a legutóbbi Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzésen, az idén február 18-án 2-0-s borsodi siker született. Persze ez már a múlt, a jelenben pedig az látható, hogy az idei évadban eddig mind a három hazai meccsét győzelemre hozta a Paks, gólt sem kapva. A PFC ebben a bajnokságban csak egyszer szenvedett vereséget, a tavalyi aranyérmes Ferencváros vendégeként 6-1-re maradtak alul, a további hat meccsükön viszont csak kétszer került a kapujukba a labda, és ennek is köszönhetően állnak a táblázat 3. helyén.

– Megvan az oka annak, hogy miért kapnak sokkal kevesebb gólt ebben a bajnokságban a paksiak, mint tavaly, de mi sem a két csapat eddigi múltjával, nem foglalkoztunk, sem a paksiak szerdai meccsével, pontosabban azzal, hogy ezen a héten már van a lábukban egy meccs. Magunkra figyeltünk ezen a héten, hogy a legjobb tudásunkkal készüljünk fel erre a mérkőzésre – jelentette ki Kuttor Attila, aki arra a kérdésre, hogy van-e oka arra, hogy a legutóbbi kezdőcsapatán változtasson, így felelt: – A heti edzésmunka, a keretünk állapota befolyásolja a kezdőcsapat összeállítását, az aktuálisan legütőképesebbnek gondolt csapat játszik majd Pakson.

Az MZSFC keretében sérült nincs, de Kállai Z. és Karnitski még nincs olyan erőállapotban, hogy bevehető legyen.

Várható kezdő

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Piscitelli – Lukic, Beriashvili, Pillár – Kállai K., Brtan, Nahirnij – Cseke, David Babunski, Vajda – Drazic.