A labdarúgó Magyar Kupában szombaton 17.00-tól az NB II-es Ajka FC vendége lesz a Mezőkövesd Zsóry FC élvonalbeli együttese. A sárga-kékeknek és a házigazdáknak is ez lesz az első meccsük ebben a sorozatban, annak ellenére, hogy ezt a mérkőzést az MK 3. fordulójában rendezik meg, ugyanis az első- és másodosztályú gárdák csak most kapcsolódnak be a küzdelmekbe. A Veszprém vármegyei együttes korábbi önmagához képest halványan kezdte a 2023/24-es, NB II-es évadot, ez előző évi másodosztály bronzérmese a mostani idényben 7 bajnokiból mindössze egyet nyert meg, és a 18 csapatos mezőny tabelláján a 15. helyen szerénykedik, 5 megszerzett ponttal. Hasonló, illetve még rosszabb helyzetben van a Kövesd, egy osztállyal feljebb, ugyanis a dél-borsodiak 5 bajnokin mindössze 1 pontot értek el, és ezzel sereghajtók a 12 együttest felvonultató NB I-ben.

Ez utóbbi miatt sokan edzőcserét vizionáltak a Kövesdnél a válogatott szünet idejére, de a klubvezetőség kitart Kuttor Attila mellett, erről Tóth László szakmai igazgató nyilatkozott a médiában. Az MZSFC a múlt hét végén a Debreceni VSC vendégeként játszott felkészülési meccset, az 1-1-re végződött találkozón három fiatal próbajátékos is pályára lépett a borsodi együttesben, a 21 éves magyar, német kettős állampolgárságú középpályás, Jurácsik Mátyás, továbbá két 17 esztendős ifjú, az erdélyi belső védő, Losontin Gergő és a francia középpályás, Alexander Barry. A három játékos azonban biztosan jelent segítséget a jelenben, közülük Jurácsik biztos, hogy nem lesz a Kövesd játékosa.

A szerződéssel rendelkező labdarúgók közül többen nem léptek pályára egy hete Debrecenben: Kállai Z., Vajda, Lehoczky, Szalai, Ugrai, Karnitski sérülés miatt hiányzott, az észak-macedón David Babunski pedig hazája válogatott keretének volt tagja az Eb-selejtezők során (az olaszok elleni hazai 1-1-gyük, és a máltaiak elleni 2-0-s idegenbeli győzelmük során nem jutott szóhoz).

Az FC Ajka – Mezőkövesd Zsóry FC kupameccsen mindkét csapat számára jól jönne egy siker a bajnoki folytatásra, és különösen igaz ez az élvonalbeli együttesre, akik a folytatásban immár az NB I-ben egymás után két idegenbeli meccset játszanak majd (előbb a Kecskeméti TE-nél, majd a Paksi FC-nél).



Építkezés

– A múlt heti edzőmérkőzésünk, a Debrecen ellen, minden szempontból jól szolgálta a céljainkat, hiszen azon vagyunk, hogy saját magunkat lépésről lépésre felépítsük, hogy versenyképesek tudjunk lenni – mondta Kuttor Attila, a Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője. – Ez a mostani meccs is ezt a folyamatot szolgálja majd. Nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen egy csata dönt a továbbjutásról, és egy jó erőkből álló csapat vendégeként harcolható ki a továbbjutás. Az Ajka ellen az építkezés, az előre lépés a fontos, reméljük, hogy ez eredménnyel is párosul.

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Kovácsik – Kállai K., Zahary, Pillár, Beriashvili, Nahirnij – Molnár G., Gomis, Lukic, Filip – Drazic.