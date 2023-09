Bár még csak a második tétmérkőzését játssza ebben az évadban a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata, még is ez lesz a 2023/24-es idény egyik legfontosabb meccse. Ugyanis a szerdán 18.00-tól a DVTK Arénában megrendezendő Euroliga-selejtező visszavágó arról dönt, hogy a diósgyőri együttes, vagy a London Lions jut be az európai kosárlabda elitbe, a legrangosabb kontinentális sorozat csoportkörébe, a legjobb 16 közé. A párharc vesztese eggyel lejjebb, az Európa Kupa csoportkörében szerepel majd, a 48 csapatos mezőnyben.

A Diósgyőr előnnyel várhatja a mostani visszavágót, köszönhetően annak, hogy egy hete, a London Lions vendégeként nyerni tudott, 63-48-ra, részben annak is köszönhetően, hogy közel félszáz drukker segítette a piros-fehéreket a lelátóról. A DVTK Hun-Therm a második negyedtől folyamatosan vezetett, őrizte előnyét, és a legnagyobb előnyt a meccs végére építette. Arról, hogy ez minek köszönhető, Völgyi Péter, a diósgyőriek vezetőedzője a következőket mondta:

– Agresszívan védekeztünk az első perctől kezdve, és bár csúsztak be hibák, nagyon megharcoltunk minden szabad labdáért és lepattanóért. Amikor pedig higgadtan és okosan támadtunk, sikerült ellépni ellenfelünktől. A London kapkodni kezdett a végén, ez a mi malmunkra hajtotta a vizet, a legnagyobb különbségnél – számunkra a legjobbkor – lett vége a mérkőzésnek. Sok szurkolónk elkísért bennünket, remek hangulatot varázsoltak a csarnokba, átsegítettek bennünket a nehéz pillanatokon, ez is kellett a győzelemhez.

A különbségről

Arra a kérdésre, hogy sok, vagy kevés ez a 15 pont, és lélektanilag mit jelenthet a londoniak, és mit jelent a DVTK számára, arról a következőket mondta a diósgyőri szakember:

– Ebben a sportágban ez adott esetben gyorsan elveszthető előnynek számít, elég csak a Sopron elleni, MK döntőnket felidézni. De tudjuk helyén kezelni és becsülni ezt az előnyt, mert hat hete erre a párharcra készülünk és nagyon megküzdöttünk érte. Ugyanolyan keménynek kell lennünk, mint Londonban, győzelemre kell játszani az első másodperctől kezdve. Nem szabad elhinni, hogy ez a 15 pontos előny könnyű továbbjutást jelenthet. Ugyanúgy kell harcolni, fegyelmezetten támadni, és ha sikerül, akkor jó esélyünk lehet a továbbjutásra, mivel nem nekünk kell kockáztatni.

Azt is szóba hoztuk az edzőnek, hogy egy hét alatt mennyit változhat egy jó játékosokból álló keret, hogy fejlődhet-e annyit, hogy a hazai pályán játszó Diósgyőrrel szemben nyitottá tegye a továbbjutás kérdését.

– Az az egy hét, ami a párharc két mérkőzése között eltelik, sok mindenre elegendő, de sok mindenre kevés is – mondta Völgyi Péter. – Abban biztos vagyok, hogy az WNBA-ből a párharcra éppen csak beeső Samuelson, Gustafson kettős jóval több percet és nagyobb szerepet kap majd a diósgyőri találkozón. Nem szabad hagynunk, hogy a London gyorsítani tudja a játékot, nem engedhetjük meg, hogy a külső dobó soruk fonalat kapjon. Nehéz és összetett feladat előtt állunk, hiszen Gustavsont a festékben kell majd jól őrizni, külső dobóikat kint kell semlegesíteni, miközben Landrum betöréseit is jobban meg kell szűrnünk.

Az edzőt arról is kérdeztük: egyetért-e azzal, hogy a mostani meccs eleje kulcsfontosságú lehet? Ugyanis, ha nem tud 5-10 pontos előnyre szert tenni az angol csapat, akkor ez a DVTK hitét, önbizalmát tovább erősítheti…

– Biztos vagyok benne, hogy a London az elején nekünk fog esni, kevesebb a veszíteni valójuk, nagyon észnél kell lennünk. De nem féltem a csapatot, mert a tavalyi év rengeteg tapasztalattal szolgált, ami felvértez bennünket. Bízom benne hogy nagyon sok szurkolónk jelen lesz szerdán a lelátón, és közösen ismét kiharcoljuk az Euroligába jutást – mondta Völgyi Péter.