A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulója vasárnap délután népünnepélyt varázsolt Gesztelybe, ahová a 32 közé jutásért folyó párosítás keretében a sorsolás szeszélye élvonalbeli csapatot küldött a vármegyei első osztályú hazaiakhoz. A Miskolchoz közeli településen aki csak élt és mozgott, a Tóth-Zele József Sportközpontba ment, hogy a pompás nyári melegben részese legyen a találkozónak. A meccs krónikájához tartozik, hogy a GFC kétezer jegyet adott el és ez valószínűleg hosszú időre helyi látogatottsági csúcsot jelent majd számukra.



Sárga lap nélkül

Arra talán senki nem számított, hogy az NB I-es MTK Budapest már az 1. percben megszerzi a vezetést, ez azonban nem szegte a kedvét az otthoniaknak, akik a 9. percben egyenlítettek és az 1–1-es eredményt megőrizték a szünetig. Az is kisebbfajta szenzáció volt, hogy még a 60. perc elején is ikszre álltak a felek és a kék-fehérek csak ezután kezdtek hengerelni. Egymás után érkeztek a hazaiak frissítő cseréi, de jöttek a vendégek találatai is. A Hungária körútiak csak kétszer változtattak, így mindössze tizenhárom labdarúgóval tudták le kötelező házi feladatukat. A mérkőzésen egyébként végig a legmagasabb osztályban küzdő gárda dominált, míg a Gesztely a „tőle” joggal elvárható taktikát alkalmazta: megszállta saját térfelét és arra összpontosította erejét, hogy a labdaszerzést követően kontratámadásokkal operáljon. Elképzelésük az első játékrészben fényesen bevált, majd érvényesült a papírforma, a nagyobb tudás és rutin, továbbá a látogatók lényegesen jobb erőnléte gólokban is kifejezésre jutott.

A rendkívül sportszerű kilencven percre és a ráadásra jellemző volt, hogy egyetlen olyan szabálytalanság sem történt, amelyért a játékvezetőnek elő kellett volna vennie a sárga kártyát.