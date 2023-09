Érzelgős szavak

Tehát látszólag nem történt semmi különös, érvényesült a hazai pálya előnye, majd született egy olyan nyilatkozat, amely igencsak felkavarta az állóvizet a községben, sőt térségünk hátországában is: „Nagyon jó iramú mérkőzésen, kiváló játékvetés mellett nagyszerű győzelmet arattunk – kezdte Tóth Tibor, majd így folytatta: – Szeretném megköszönni az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei vezetőknek és minden kedves futballt szerető barátomnak, edzőnek, bírónak a közös munkát és azt, hogy együtt dolgozhattam velük. A mérkőzést követően végleg befejeztem aktív pályafutásomat, a körömi futballcsapat technikai vezetését, egyéb fontos elfoglaltságaim miatt, már nem tudom a végezni, így volt játékostársamat, Tóth Róbertet kértem fel a focicsapatunk irányítására.”

Átadta a stafétabotot

Köztudott, hogy Tóth Tibor polgármesterként dolgozik a Miskolc és Tiszaújváros között csaknem félúton lévő faluban, így arra kértük, hogy elhatározását – már csak azért is, mert évtizedek óta szolgálta a labdarúgást – mélyebben is fejtse ki.

– Szolgálati közleménnyel kezdem: azért kellett abbahagynom, mert elköltözünk Mezőkövesdre és a fürdővárosban sok feladatot ró rám a három unokám. Tóth Róbert, akinek átadtam a stafétabotot csak névrokonom, egykor a kezeim alatt focizott, kapus volt akkor, amikor a körömi csapatot megalakítottam. Döntésemet hosszú tépelődés előzte meg, elvégre negyven esztendővel ezelőtt Kesznyétenből kerültem a körömi iskolába, ahol megszólaltattam a fiatalokat és akit csak tudtam, a sport, meg a foci irányába tereltem. Sok akadályt kellett legyőznöm, legyőznünk, de viszonylag könnyű helyzetbe kerültem, hiszen gyakorlatilag mindenkit tanítottam. Most úgy is fogalmazhatok, hogy azt kaptam az élettől, amit megérdemeltem, hiszen a Bükkszentkeresztet és a Bükkábrányt is megvertük. Jó állományt adok át és arra kérem Robit, hogy sáfárkodjon vele, fogadtassa el magát, legyen szorgalmas és kitartó.

Segít az önkormányzat

Arra a kérdésre, hogy mi lesz a klubbal nélküle, Tóth Tibor így felelt:

– Nincs pótolhatatlan ember, ráadásul úgy megyek, hogy maradok. Huszonöt éve vagyok Köröm polgármestere és hatvannyolc esztendősen eldöntöttem, hogy jövőre is indulok, kérek még öt évet az itt lakóktól. A futball, akár bevalljuk, akár nem, az önkormányzat nélkül nem működne: képviselő testületünk eddig biztosította és a jövőben is biztosítani fogja a nélkülözhetetlen forrást, ebbéli igyekezetünkhöz pedig kellő szimpátiát és anyagi segítséget kapunk az itteni vállalkozóktól. Van csapatunk, pályánk, minden igényt kielégítő öltözőnk, az a szemlélet nem tetszik nekem csupán, hogy lassan már a körzetben is pénzt kell adni a játékosoknak azért, hogy kivonuljanak a zöld gyepre. Mostantól kezdve a háttérből támogatom az egyesületet, a számomra oly kedves csapatot, legfeljebb az unokáim kedvéért majd kihagyom a hétvégi fordulókat.

