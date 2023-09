A 2018-ban elhunyt névadó a magyar egyetemes kosárlabdasport, a miskolci és az egyetemi sportélet meghatározó alakja volt. Elnökként irányította a Megyei Sportszövetségek Képviseletét és vezette a Magyar Diáksport Szövetség kosárlabda munkabizottságát. Az eredmények:

Jászberényi KSE – DEAC U23 101–102

MEAFC-Miskolc – Salgótarjáni KSE 93–60

A 3. helyért

Jászberényi KSE – Salgótarjáni KSE 89–68

Az 1. helyért

MEAFC-Miskolc – DEAC U23 98–87 (24–28, 24–35, 17–19, 22–16)

Egyetemi körcsarnok, 200 néző. V.: dr. Mészáros, Lengyel, Domán.

MEAFC-Miskolc: Kozák M. (20/3), Kozák B. (7/3), Tóth B. (12), Lippai (–), Ragályi (16/6). Csere: Czirbus (27/6), Gerőcs (4), Sándor B. (12/3), Molnár L. (–), Gadus (–), Nyiri (–). Vezetőedző: dr. Váczi Péter.

Dr. Váczi Péter, a MEAFC-Miskolc vezetőedzője: – A legfontosabb, hogy a csapatban több játékos egyénileg is sok olyan plusz elemet vállalt és hozott, főleg támadásban, amit eddig is kértünk tőlük. Védekezésben még bőven van bennünk fejlődési potenciál. Természetesen örülünk a tornagyőzelemnek, de egyben a helyén is kezeljük azt, mert tudjuk, hogy a rajtig hátralévő három hétben még sokat kell dolgoznunk. A két naphoz gratulálok a srácoknak, a stábomnak pedig köszönöm a kemény munkát. Természetesen köszönjük lelkes közönségünk bíztatását is és hálásak vagyunk egyesületünk vezetésének, munkatársainak, hogy újra tető alá hozták ezt a tornát. Méltó módon emlékeztünk Szaniszló Sanyi bácsira.

A képen: a MEAFC-Miskolc tornagyőztes csapata Fotó: olvasónktól