A labdarúgó NB I 6. fordulójában szombaton 15.15-től a fővárosi Hidegkuti Nándor stadionban rendezik meg az MTK Budapest – Diósgyőri VTK összecsapást. Ami nyugodtan titulálható rangadónak, minekután a házigazda kék-fehérek – a forduló kezdete előtt – a negyedik (8 pont), míg a látogató miskolciak az első helyen (10 pont) álltak a táblázaton (a péntek esti, Újpest – Kisvárda találkozó lapzártánk után ért véget). Az élvonal két újonca első alkalommal randevúzik egymással a 2023/2024-es pontvadászatban, a második közös meccs december 16-án a borsodi vármegyeszékhelyen lesz, a harmadik pedig majd ismét a Hungária körúton, 2024. április 20-án. Bár a kereteket tekintve voltak bőven változások mindkét oldalon, érdekes, hogy a tavalyi szezonban, az NB II-ben a DVTK 13 pont előnnyel lett aranyérmes, megelőzve éppen mostani riválisát (87-74 pont), és a két gárda csatái közül egyet a Diósgyőr (2022. szeptember 12. – 3-0), egyet pedig az MTK nyert (2023. március 13. – 4-2) meg.

Letett névjegyek

A piros-fehérekért szorító szurkolók ,,alapesetben" is megtöltötték volna a vendégszektort, dehogy most még jól is megy a csapatnak, ez a szokásosnál is gyorsabban megtörtént. A budapesti klub partner volt abban, hogy még némi plusz jegykontingenst a borsodi szurkolók rendelkezésére bocsátson, így a vendégszektorban közel 700 diósgyőri szimpatizáns lesz jelen. Az, hogy lesz-e 5322 néző – ennyi a stadion befogadóképessége – az tehát attól függ, hogy az MTK-t támogatók milyen létszámban látogatnak ki a létesítménybe. A diósgyőriek ebben az évadban, ezidáig nem kaptak ki idegenben, hiszen Mezőkövesden 4-2-re, míg Zalaegerszegen 3-1-re diadalmaskodtak, vagyis nem minden alapot nélkülöző az az állítás, hogy Lukácsék pontra, pontokra esélyesek. A fővárosiak immáron negyedszer lépnek gyepre pályaválasztóként, a Pakssal 1-1-et, játszottak, a Kisvárdával 0-0-t, míg a Kecskemétet 1-0-ra legyűrték.

Mindkét klubnál van olyan futballista, aki korábban az ellenfélnél letette a névjegyét, sok mérkőzésen dolgozott a mostani riválisa sikeréért. Az MTK-nál Kádár Tamás 2013. január 31., illetve 2015. január 28. között volt a Diósgyőr labdarúgója, Bognár István pedig 2014. július 12., illetve a 2017. január 9. közti időszakban, míg Kocsis Gergő a 2017/2018-as bajnokságban focizott Miskolcon. A DVTK keretében Gera Dániel a Hungária körúttól való 2021. január 8-i távozásáig 111 találkozón húzta magára a fővárosiak szerelését, ebben többnyire NB I-es, kisebb részben NB II-es összecsapások voltak.

Koncentrálni kell

– A legutóbbi két bajnokit megnyertük, és már négy mérkőzés óta veretlenek vagyunk, de szombaton délután ez már nem számít. Ugyanakkor az is igaz, hogy a pozitív eredmények javítják a hangulatot – közölte Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője. – Az MTK keretében sok jó minőségű játékos található, ahol a rutinos és tehetséges fiatal labdarúgók jó elegyet alkotnak. Nyártól három belső védővel, védekezésben 5-2-3-es felállásban játszanak, ahol a három támadó nemigen zár vissza, helyette frissen várják, hogy labdát kapjanak, és gyors kontrát vezessenek. Az elsőtől az utolsó pillanatig koncentrálni kell, hogy elkerüljük a könnyelmű hibákat, és ne veszítsünk könnyen labdát, mert azt megbünteti az ellenfél. Ezen kívül továbbra is ragaszkodunk a saját játékunkhoz, ha mindenki a legjobb formáját hozza, akkor győzni fogunk. Nem számítok könnyű mérkőzésre, de bízom benne, hogy meg tudjuk örvendeztetni a minket ezúttal is elkísérő rengeteg szurkolót. Ők a 12. játékos, minél többen vannak, minél hangosabban szurkolnak, annál nagyobb erőt adnak a labdarúgóknak. Minden mérkőzésen akadnak nehéz pillanatok, ám a drukkerek segítségével hamarabb át tudunk lendülni a holtponton. Reméljük, hogy közösen szép győzelmet aratunk!

Szervezés alatt

Az élvonal következő, 7. fordulóját egyébként majd csak szeptember 23-án rendezik meg a válogatott találkozói, illetve a Magyar Kupa 3. fordulója miatt. Ezen körnek egyelőre nincs meg a pontos órarendje, azt később fogják elkészíteni a Magyar Labdarúgó Szövetségben, vagyis a drukkereknek még várniuk kell egy keveset arra, hogy megtudják, mikor kerül sor a DVTK – Debreceni VSC kilencven percre. Ennek megfelelően a Diósgyőr a következő hét végén nem fog pályára lépni, viszont úgy tudjuk, hogy pénteken, szeptember 8-án lehet egy edzőmérkőzés, amely még szervezés alatt áll.

A tények

A DVTK várható kezdőcsapata: Sentic – Gera, Szatmári, Bárdos, Stephen – Holdampf, Vallejo – Lukács, Klimovich, Pozeg Vancas – Edomwonyi.