A 7. forduló keretében a Kecskeméti TE vendége lesz a Mezőkövesd Zsóry FC csapata, összecsapásukat 20 órától láthatják az érdeklődők. A találkozó esélyese a legutóbbi sorozat ezüstérmese, de azért nem eszik ilyen forrón a kását.

Egymás ellen

Ugyanis érdekesen alakult az egymás elleni mérleg a 2022/23-as idényben. Először 2022. augusztus 13-án találkoztak a csapatok a Hírös városban, ahol a hazaiak 1–0-ra nyertek, de ezzel el is lőtték a puskaporukat a fürdővárosiakkal szemben. Ugyanis tavaly november 5-én a sárga-kékek otthon 2–1-re nyertek, majd következett a 2023 április 2-i „szétlövés”, amelyre ismét Bács-Kiskun vármegye székhelyén került sor. A dél-borsodiak 1–0-ra diadalmaskodtak, ezzel 3–2-es gólkülönbséggel 6–3-ra nyerték a felek közötti pontversenyt. Most csak annyi dolguk van a matyóföldieknek, hogy felüssék a futballtörténeti évkönyvet. Számukra persze rosszak az előjelek, hiszen eddig mindössze 1 pontot gyűjtöttek és ezzel sereghajtók, ráadásul a főpróbájuk sem sikerült, hiszen a Magyar Kupa keretében 1–0-ra veszítettek Ajkán, így kiestek – a mondás szerint azonban ha rossz a főpróba, jó lesz az előadás. Egy biztos: Kuttor Attila vezetőedző együttesének a soron következő két idegenbeli fellépésén (Kecskemét után Pakson lesz jelenésük Cseriéknek) pontot, vagy pontokat kell szerezniük ahhoz, hogy ne szakadjanak le.

Így látja a mester

– Ezen a héten végre teljes kerettel tudtunk készülni – mondta Kuttor Attila, a kövesdiek vezetőedzője, majd így folytatta: – Teljesen más a felkészülés, amikor mindenki egészséges, egymásnak erőt adnak a játékosok, nagyon jó, hogy végre már mindenki velünk edzett. Természetesen nagyon nehéz mérkőzésre számítok, ellenfelünk jó formában van, a hazai bajnoki találkozóit kivétel nélkül megnyerte és a Magyar Kupában is továbbjutott. Ettől függetlenül bízom a jó eredményben, hiszen ebben a tizenkét csapatos bajnokságban bárki legyőzhet bárkit. Ennek jegyében mi is úgy készülünk, hogy szeretnénk pontot, vagy pontokat gyűjteni. A Kecskeméttől ugyanarra a játékra számítok, amit évek óta eredményesen építenek, talán annyi különbséggel, hogy még nagyobb önbizalommal lépnek pályára. Ugyanakkor nekünk is el kell indulnunk és fel kell építenünk önmagunkat.

A kezdőcsapat A vendégeknél nincs sérült, már minden maródi felépült – Kállai Zalán fél éves kihagyás után csatlakozott ismét társaihoz –, eltiltott sincs, így jelentősen bővült a szakvezetés választéka. A Mezőkövesd Zsóry FC várható összeállítása: Piscitelli – Kállai K., Lukic, Beriashvili (Pillár), Filip – Brtan, Gomis (Zahary), Illés B. (Vajda S.) – Molnár G., Drazic, David Babunszki (Ugrai).

Labdarúgás: NB I., 7. forduló Szeptember 22., péntek

20.00: Kecskeméti TE – Mezőkövesd Zsóry FC

Szeptember 23., szombat

14.30: Puskás Akadémia FC – Paksi FC

17.00: Diósgyőri VTK – Debreceni VSC

19.30: Újpesti TE – MTK Budapest

Szeptember 24., vasárnap

15.00: Fehérvár FC – Zalaegerszegi TE FC

17.30: Ferencvárosi TC – Kisvárda Master Good

