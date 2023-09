Dr. Pocsai Tamás negyvenkét esztendős, a fia, Pocsai Levente tizenhat és fél, iskolás, a Jezsuita Gimnázium diákja.

– Labdarúgás nélkül nem lehet élni, együtt űzzük azt a hobbit – kezdte az édesapa, majd hozzátette: – Mindketten asszisztensként szolgálunk az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága játékvezetői bizottságában. A fiam kezdte el, aztán mentem utána, hogy nem járjon egyedül. A futball mellett futunk, én szórakozásból, edzés céljából, Levi pedig versenyszerűen: síkon, terepen, akadályon. Neki az a lényeg, hogy a távja úgy öt kilométer legyen, most azonban háromezer akadályra készül. A meccsekre együtt is küldtek már minket, egy ideje azonban különváltak az útjaink.

A jogi végzettséggel rendelkező Tamás a fiáról még azt is közölte, hogy pár esztendő múlva szeretne bekerülni a zászlósok országos keretébe.

(A családi sztorira portálunkon később visszatérünk – a szerk.)