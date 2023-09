A vármegyei II. osztályú, Észak csoportos találkozón ugyanis a hazaiak – miután a játékvezető kiállította egyik játékosukat – levonultak a pályáról. A Szendrőlád csapatvezetője és az Izsófalva edzője a történtekről hétfői lapunkban nyilatkozott (lásd keretes írásunkat), ezúttal az MLSZ vármegyei igazgatójától és a játékvezetői bizottság elnökétől kértünk véleményt.

Nyomban értesítették

– A félbeszakadt meccsről szinte azonnali telefonos értesítést kaptam a mérkőzés biztonsági ellenőrétől, aki az eseményekről is részletesen tájékoztatott – kezdte Sajti Viktor igazgató, majd így folytatta: – Az ügyben az érintett fegyelmi-, és versenybizottság meg fogja hozni a határozatokat mind az eredmény, mind a kiállított- és a pályát engedély nélkül elhagyó játékosok tekintetében. A bizottságoknak mérlegelési lehetőségük nincs, a leírt szabályokat alkalmazva hozzák meg határozataikat. Az eseményekkel kapcsolatban tájékoztatást küldtem a vármegyei rendőrfőkapitányság kapcsolatartójának is, az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. Az a feladatom, hogy személyes megkereséssel éljek mind a sportszervezet vezetői, mind a település vezetői felé és részletesen át fogjuk beszélni, hogy a magasabb osztályú indulás, milyen feltételek biztosítása mellett lehet hosszútávon is működőképes. A csapat a vármegyei másodosztályban történő szereplése más játékvezetői elvárásoknak kell, hogy megfeleljen, nagyobb számú közönség előtt. Ez nagyobb iramú mérkőzéseket és erősebb ellenfelekkel történő megmérettetést jelent, el kell fogadni – még ha nehéz is –, hogy az elmúlt szezon bajnoka, a sok sikeres mérkőzés után, nem biztos, hogy az osztály élvonalában fog szerepelni, de mindezek mellett a pályarendszabályoknak, a mérkőzés rendezési előírásoknak, és általában egy sportrendezvényen elvárt, kulturált magatartási elvárásoknak maradéktalanul meg kell felelni az újoncnak is, mind a játékosok, mind a rendezők, mind a közönség tekintetében.

A pályák talajáról

Az MLSZ vármegyei igazgatója ezután így folytatta:

– Köszönet illeti a játékvezetők és az ellenőr közös munkáját, akik a helyzetet értékelve meghozták a döntést a mérkőzés beszüntetéséről és természetesen a helyszínen tartózkodó rendőrök segítségét is köszönöm. Ami a pályák talaját és az öltözők állapotát illeti, sajnos ez már túlmutat rajtunk. Az önkormányzat lehetőségeinek és az MLSZ támogatási rendszerének figyelembe vételével működünk együtt annak érdekében, hogy az állapotok valamennyi osztályban és minden sportszervezet számára azonos feltételeket jelentsenek. Tudjuk, hogy az örökölt állapotok nem egyformák és a támogatási lehetőségek is végesek, ezért ezen a területen is szorosabb együttműködést fogok eszközölni a helyi létesítmény tulajdonosai és üzemeltetői felé. Reményeink szerint a bajnokságok megkezdése után előfordult kezdeti gondok hamarosan megoldódnak, a sportszervezetek visszazökkennek a bajnoki évad mókuskerekébe és az előző évekhez hasonlóan, minden bajnoki osztályban és korosztályban folyamatos játékot élvezhet a vármegye közönsége.

Megfontolják

Dr. Varga Zsolt egykori FIFA asszisztens, a vármegyei igazgatóság játékvezetőinek elnöke:

– Már a kupameccsen is rossz tapasztalatokat szereztünk, de mivel a vendég Bőcs idejében eldöntötte, ezért az lement.

Szerintem elfogadhatatlan, hogy a jelenlegi támogatás mellett bizonyos emberek nem képesek felzárkózni legalább arra a szintre, hogy egy vármegyei mérkőzés kulturált körülmények között legyen megtartható. Nyilván nem akarom megvárni azt, amíg komolyabb következményei lesznek az ottani találkozóknak, ezért külön kértem az igazgatóságot a megfelelő feltételek megkövetelésére. Amíg ez nem következik be, addig meg kell fontolnunk, hogy veszélyeztessük-e játékvezetőinket, mert azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a továbbiakban nem küldünk Szendrőládra kollégákat.

Labdarúgás: emlékeztető

Kalló Barnabás (Szendrőlád): – Edző kollégám nyilatkozatát nem értem. Nem fenyegettünk senkit. Az öltözőnket nemrég újítottuk fel. A pálya talaja valóban nem a legjobb, de mi is ezen játszunk. A játékvezetők működéséről annyit: nagyon ritka, ha a hazai csapat levonul egy meccsen. Ezzel úgy vélem mindent elmondtam tevékenységükről.

Barnóczky Attila (Izsófalva): – Tisztelt MLSZ! Nem tudom miért engednek egyáltalán ilyen csapatot a pálya közelébe. Életveszélyesen, folyamatosan az első perctől kezdve fenyegettek minket és a játékvezetőket. Mi futball mérkőzésre érkeztünk, ehelyett Koszovóban éreztük magunkat Tarczali Kristóf csapattársunk mellett. Gondolkozzon el a szövetség: van-e értelme annak, hogy tovább legyenek a csoportban. A körülményekről ne is beszéljünk. A játékvezetőt dicséret illeti, hogy ilyen körülmények között le merte fújni a meccset.