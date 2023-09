Férfi OB I, alapszakasz, 2. forduló

Szolnoki Dózsa Praktiker – PannErgy-Miskolci VLC (Szolnok, szombat, 16.00)

Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője: – Fontos volt, hogy nyerjük meg az első bajnoki mérkőzést, ráadásul hazai pályán, ez sikerült, adott egy kis önbizalmat a szerdai, Eger elleni győzelem. Most egy más minőséget képviselő ellenfélhez megyünk, amelynél sok változás nem történt a nyáron. Kompakt csapat a Szolnok, náluk is meg vannak azok a bizonyos húzóemberek – Jansik, Pásztor, Kovács G., Vismeg –, ők is hozták az első találkozójukat Szegeden. Esély mindig, minden mérkőzésen van, az más kérdés, hogy mennyi, az viszont biztos, hogy szeretnénk eredményesek lenni, akkor sokkal jobban kell vízilabdáznunk, mint szerdán. Mert az Eger ellen nem voltam elégedett az előnykihasználásunkkal, a helyzetek értékesítésével, és azzal sem, hogy védekezésben olyan hibákat követtünk el, melyeket nem lett volna szabad. Ha ezeket a hevesiek megbüntették, akkor a Szolnok még jobban meg fogja. Smitula még nincs bevethető állapotban, kivárjuk, mikorra megerősödik, örültünk annak, hogy Krasznai sérülése nem volt olyan súlyos, és speciális maszkban ott lehetett a medencében. Igyekezett ennek ellenére, még ő is rehabilitál, de folyamatosan egyre nagyon szerepet kaphat.

