A női futsal élvonalban, a tavalyi idényben 7 klub alkotta a mezőnyt, melyben benne volt a DVTK-Vénusz is. Az együttes nem produkált jó szezont, hiszen előbb az alapszakaszban az utolsó pozícióban zárt (7 pont), majd a rájátszásban, az 5-8. helyért zajló csatában alulmaradt (3-8) az Újpest FC-vel szemben. Ezt követte volna az osztályozó az NB II Keleti csoportjának első helyezettjével, a Gyulai Amazonok gárdájával, azonban az alföldieknek nem volt szándékukban feljutni, s emiatt nem is álltak ki az osztályozóra. Mindez azt jelentette, hogy a vénuszosok bennmaradtak az élvonalban. Abban az NB I-ben, amely hosszú idő után ismét 8 csapattal indul el a hét végén, a szokásos mezőny – Budaörs, Csepel FC USE, DEAC, DVTK-Vénusz, Újpest FC, TFSE-Bestrong, 2F-BAU Tolna-Mözs – mellett újonc a Dunaújváros.

Egyértelműen fejlődtek

– Az edzőnk továbbra is Volodimir Kolok lesz, aki 3 éve, 2020-ban vette át a csapatot, még az NB II-ben – kezdte Juhász Viktor klubelnök. – Azóta lelkiismeretesen dolgozik nálunk, egyértelmű, hogy a lányok fejlődtek. Bízom abban, hogy ebben az évben mindez már eredményességgel is párosulni fog. Ehhez azonban az kell, hogy minden játékosunk maximális elszántsággal, és akarattal álljon bele a munkába, aminek csak akkor lesz látszata, ha az edzéslátogatottság olyan lesz, amilyennek egy NB I-es csapatnál lenni kell.

Arra a kérdésre, hogy milyen felkészülési meccseket tudtak vívni, vagy milyen tornára tudtak eljutni, az alábbi választ adta a klubvezető.

– A bajnokságra való felkészülés augusztus augusztus elején kezdődött, heti két foglalkozással, keddenként, illetve csütörtökönként. A múlt szombaton részt vettünk volna Tolnán a Thelena Kupán, ami nagyon jó felmérő lett volt a rajt előtt. Viszont az utolsó pillanatban le kellett mondanunk az ottani indulásunkat, mert a két nappal korábbi edzésen szinte alig voltunk. Volt, aki előtte beteg volt, lett, volt, aki akkora, pusztán alig egy kezdőcsapatnyi egészséges játékosunk maradt. Márpedig így nem lett volna értelme elmenni – hangsúlyozta Juhász Viktor.

Közös egyeztetés

A Vénusz keretéről az alábbiak bizonyosak: a korábbi válogatott Kovács Aliz most már rendelkezésre áll, miután a tavalyi évadot sérülés, rehabilitáció miatt kihagyta. A kapuban Putnoky Zita vár bevetésre, a további mezőnyjátékosok pedig Fukler-Várdai Cintia, Molnár Enikő, Visnyánszki Dalma, Lipták Aida, Újvári Krisztina, Boda Noémi, Horváth Lili, Gyarmathy Fanni, Veréb Virág, Juhász Ramóna, illetve Magyar Hanna lesznek. Miután a DVTK, és a Vénusz utánpótlás téren együttműködik, így közösen lesz egyeztetés arról, hogy ki, melyik lány tud majd segíteni futsalban. Az egyetlen távozó Kóka Jázmin, aki Egerbe igazolt, nagypályára. Úgymond máshonnan igazolt focistája ezúttal sem lesz a gárdának, amelynek hazai pályája marad a miskolci városi sportcsarnok. A korábbi, 2012-es bajnok találkozóira a belépés a szurkolók számára ingyenes lesz.

Meglepetést okozhatnak

– A Dunaújvárost kivéve a többi klubot jól ismerjük, egy erős bajnokság elé nézünk – nyilatkozta Juhász Viktor. – Elsősorban a bennmardás a cél, de úgy érzem, hogy ha a lányok komolyan veszik a közös munkát, akkor akár meglepetést okozhatunk, az erősebb csapatok ellen is. Aminek lehet az a következménye, hogy a vártnál előrébb végzünk a tabellán.