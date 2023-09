A hét végén Miskolcon, a Csorba-telepi tavon rendezték meg B.-A.-Z. vármegye kajak-kenu bajnokságát, amely harmadik alkalommal viselte már a ,,Veréb Krisztián Emlékverseny" nevet is. Amint az ismert, a miskolci születésű, korábbi olimpiai bronzérmes (Sydney, 2000, K-2 1000 m), világ-, valamint Európa-bajnoki ezüstérmes 2020. október 24-én hunyt el, a Dominikai Köztársaságban, motorbalesetben. Az esemény hagyományosan a temetőben, megemlékezéssel és koszorúzással kezdődött. Ezt követően a DVTK új vízi bázisának felavatására került sor, amely mostantól a ,,DVTK-Veréb Krisztián kajak-kenu bázis” nevet viseli. A megnyitón a klubot Szász László képviselte. A verseny résztvevői különleges érmet kaptak, valamint ajándékcsomagokat is.

Az esemény megszervezésében óriási szerepet vállalt Sándor Rajnai, Veréb Krisztián egyik volt edzője. Ennek köszönhetően, színvonalas, élményekben gazdag napot tudhattak maguk az indulók – akik egyben a Kökény Roland Regionális Akadémia versenyzői – melyhez a kitűnő időjárás is hozzájárult. Bakos Lajos, az MKKSZ részéről, Bodonyi András, mint volt válogatott DVTK versenyző, Kökény Roland az Akadémia névadó olimpiai bajnoka és Bardóczi Krisztián, az Akadémia menedzsere is adott át érmeket a fiatal versenyzőknek Veréb Krisztián családtagjai mellett. ÉM