Szombaton megkezdődik az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 2023/24-es évadja.

A korábbi idényektől eltérően ezúttal nem 12 csapatos lesz a mezőny, ugyanis két olyan sportszervezet sem indul az NB I/A csoport küzdelmeiben, amelyik tavaly a mezőny tagja volt. A Ludovika Csata együttese anyagi nehézségek miatt maradt távol az első osztály küzdelmeitől, a PINKK Pécsi 424 pedig az utolsó helyen végzett, és kiesett, de az NB I/B csoportból, vagyis a másodosztályból nem érkezett csapat a helyükre, így 10 együttes vesz részt a mostani küzdelmekben.

A lebonyolítás

Mivel a versenykiírás szerint oda-vissza mérkőznek meg egymással a csapatok, így ezúttal 18 fordulós lesz az alapszakasz, nem pedig 22, ami azt jelenti, hogy 4 játéknappal kevesebb lesz a rájátszás előtt. A play-offban lesz némi kárpótlás, mert bár a negyeddöntők ugyanúgy két győzelemig tartanak majd, mint tavaly, de az elődöntőben már három nyert meccsre van szükség – a tavalyi kettővel szemben – a fináléba kerüléshez, ahol ezúttal is három siker kell a bajnoki aranyérem megszerzéséhez.

Esélyek

És ha már arany: a címvédő Sopron Basket csapata bevallottan anyagi nehézségekkel küzd, az egymás után nyolcszor az első helyen végzett gárda emiatt nem indult el a legrangosabb európai kupasorozatban, az Euroligában, és a második számúban, az Európa Kupában sem.

Ezek miatt a tavalyi bajnokság további két érmesét, az ezüstös Serco UNI Győrt és a bronzos DVTK Hun-Therm gárdáját tartják sokan a végső sikerre esélyesnek. De kár lenne leírni a Sopron Basket csapatát, mert ha az évad közben pénzügyi értelemben rendbe jönnek, akkor van esély arra, hogy a rájátszásra komoly csapatot építenek. A soproniak mellett az előző évad további két élcsapatát, az immár Tarr KSC Szekszárd néven szereplő tolnaiakat és az NKA Universitas Pécs együttesét sem lehet egy, egy kézlegyintéssel elintézni, a felkészülési meccseken megvillantották, hogy velük is kell számolni.

A további öt együttes, a Vasas Akadémia, a TFSE-MTK, a BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós, a VBW CEKK Cegléd és az E.ON ELTE BEAC aligha szólhat bele az érmekért zajló csatákba, de megnehezíthetik az élcsapatok életét. Már csak azért is, mert egy gárda maximum négy légóssal állhat ki egy bajnokira, és a meccs első felében ebben az idényben is kell szerepeltetni U20-as játékos az alapszakasz mérkőzésein.

A DVTK Hun-Therm mindkét téren jól áll, öt légiósuk van a piros-fehéreknek, de Völgyi Péter vezetőedzőnek most még nem kell azon gondolkodnia, hogy kit hagyjon ki, ugyanis a francia center, Ana Tadic sérült, nincs bevehető állapotban. Az U20-as helyre két nagyon jó kosarsa is van a Diósgyőrnek, Aho Tyra már tavaly is bizonyította tehetségét, Toman Petra pedig tavalyi sérülését követően teheti ugyanezt.

Korai kérdés

A bajnoki rajt előtt elsőként azt vetettük fel a DVTK Hun-Therm vezetőedzőjének – két nappal a London Lions ellen sikerrel megvívott Euroliga-selejtező után –, hogy sokan az aranyéremre is esélyesként emlegetik a csapatot, és ezzel kapcsolatban arra voltunk kíváncsiak, hogy mindez mennyire lehet teher ebben a sorozatban.

– Ezzel a kérdéssel nem szabad és nem is érdemes foglalkozni a rájátszás végső szakaszáig – jelentette ki Völgyi Péter. – Ahogy a tavalyi szezonban, úgy idén is a minden esetben a soron következő mérkőzésre fogunk koncentrálni, és megpróbálni a lehető legtöbbet kihozni magunkból minden alkalommal. Szeretnénk a bajnokságban és az Euroligában is a tőlünk telhető legjobb eredményt elérni.

Azt is megemlítettük a szakvezetőnek, hogy egy hónapja a felkészülés kezdetén könnyed győzelmet arattak a mostani ellenféllel, a BEAC-cal szemben, úgy, hogy Kaila Charles még nem is játszott, és arról érdeklődtünk: most is hasonlóra meccsre számít-e?

– Nem indulnék ki abból a mérkőzésből, mert az mindkét csapat számára a gyakorlásról szólt, más-más célokkal. A bajnokságban idén is érvényben lesz a fiatal szabály, ráadásul csak négy külföldi játékost nevezhetünk egy mérkőzésre, tehát mindenképpen kell majd változtatnunk a rotációnkon – jelentette ki a piros-fehérek trénere. – Tavaly a Szekszárd az első fordulóban belefutott ezen a pályán egy meglepetés vereségbe, résen kell lennünk nekünk is. Nem számítok arra, hogy olyan mértékben tudjuk majd dominálni a mérkőzést, mint tettük azt legutóbb, de mindenképpen győzelemmel szeretnénk kezdeni a szezont.

Szóba hoztuk azt is, hogy ez alapemberekből bizonyára sokat kivett a London Lions elleni EL-selejtező, az ezeken a mérkőzéseken mutatott extra produkció, és, hogy a jövő héten szerdán már Lyon vendégeként kell EL-csoportmeccset játszani. Ezekre tekintettel érdeklődtünk arról, hogy a mostani bajnokin mennyire fontos a gyakorlás a néhány nap múlva esedékes nemzetközi meccsre, illetve, hogy mennyire kerülhet előtérbe a fiatalok szerepeltetése, vagyis hogyan adagolódhatnak a BEAC elleni játékpercek.

– Ezeket a tényezőket figyelembe véve van egy ideális elképzelés arról, hogyan fog kinézni a rotációnk a mérkőzésen, de persze ez a játék előrehaladtával ez percről percre változik majd. Ahogy már említettem, a magyar bajnokságban több szabály is befolyásolja, milyen összeállításban szerepelhetünk a parketten, de természetesen fontos az is, hogy a fiatalabb játékosok is rutint szerezzenek a felnőttek között – mondta Völgyi Péter.

A DVTK Hun-Therm 2023/24-es kerete

0 Aho Tyra 2005.09.05. 169 magyar 1. (irányító)

5 Charles, Kaila 1998.03.23. 185 amerikai 1-2-3. (irányító-hátvéd-bedobó)

7 Kányási Veronika 1999.05.27. 179 magyar 2-1. (irányító-hátvéd)

10 Aho Nina 1997.06.24. 179 magyar 1-2. (irányító-hátvéd)

13 Lelik Réka 1999.04.14. 181 magyar 2. (hátvéd)

14 Garbin, Darcee 1994.06.24. 189 ausztrál 4-3. (erőcsatár)

15 Tadic, Ana 1998.09.21. 195 szerb, francia 5. (center)

16 Fárbás Elza 2006.05.05. 190 magyar 4-5. (erőcsatár-center)

18 Grigalauskyte, Monika 1992.02.17. 191 litván 4-5. (erőcsatár-center)

25 Tenyér Zsófia 1999.04.27. 177 magyar 1-2. (irányító-hátvéd)

27 Vég-Dudás Anna 2002.01.28. 195 magyar 5. (center)

35 Jovanovic, Milica 1989.08.14. 189 montenegrói 3-4. (bedobó, erőcsatár)

42 Toman Petra 2005.02.13. 188 magyar 3-2. (hátvéd-bedobó)

47 Oláh Fruzsina 2004.03.02. 174 magyar 2. (hátvéd-bedobó)

Vezetőedző: Völgyi Péter, másodedző: Ábrahám Márta és Kovács Dénes, erőnléti edző: Martini-Fodor Csilla.

