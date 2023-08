A Vegyész RC Kazincbarcika kerete nem végleges, az azeri légióson kívül még két határon túli játékos érkezhet.

Röplabda. Az utóbbi három szezonban egyaránt a negyedik helyet szerezte meg a honi élvonalban a kazincbarcikai férfi röplabda csapat, amely korábban ötször nyert bajnokságot. Az észak-borsodiaknál komoly átalakulás zajlott a holtszezonban, hiszen tíz játékos távozott, közte öt légiós. A VRCK kerete tehát nem csak hogy szinte teljesen megújul a 2023/2024-es szezonra, hanem jelentősen meg is fiatalodik. A játékosok hétfőn vettek részt az első, ,,hivatalos" nyári foglalkozáson, amely közben Tóth Milán sportigazgatóval, illetve Toronyai Miklós vezetőedzővel beszélgettünk.

Még játszani szeretne

– A soron következő bajnokságban kisebb lesz a költségvetésünk, mint előző években, kevesebb pénzből fogunk gazdálkodni – jelentette ki Tóth Milán. – Ennek az elsődleges oka, hogy az Észak-Magyarországi Regionális Röplabda Központ építését szeretnénk rövidesen, szeptemberben befejezni, átadni. Ami az utóbbi évek legnagyobb projektje, egy 1,5 milliárdos beruházás. Ez nagyon fontos, hogy megtörténjen, és az utánpótlásnak legyen helye, tere az edzésekre, versenyeztetésre. Viszonylag sok klub működik a városban, a terem pedig kevés, ezért is vágtunk mindebbe bele annak idején. A csapat támogatói között továbbra is ott lesz a Navayo, a GreenPlan, a BorsodChem, illetve Kazincbarcika önkormányzata, az, hogy milyen arányban, a következő hetekben dőlnek el.

A ,,nagy átalakulás" volt a következő témakör, hogy mindezt miként igyekeznek menedzselni, hiszen egy komplett keret talán még sosem nem hagyta el a klubot.

– Nagyjából ugyanez volt a helyzet a 2007/2008-as szezon indulásakor, akkor csak három játékos maradt a régi csapatból, Szántai Balázs, Kovács Zoltán, illetve Jármi Csaba – emlékeztetett Tóth Milán. – Juniorok mentek fel a felnőtt keretbe, és végzett az a csapat végül az 5. helyen a bajnokságban, kis híján bejutott az első négybe. Ezt azért tudom, mert magam is játszottam. Onnantól kezdve valóban volt egy fix mag. Voltak még játékoscserék ezt követően is, 2014-2016 között, ám azok már nem voltak ilyen volumenűek. Tudtuk, hogy a költségvetés csökken, ezért a külföldiektől fájó szívvel ugyan, de búcsút vettünk. Reméltük, hogy Moraest és Páezt sikerül megtartani, de végül nekik sem ajánlottunk új szerződést. Rajtuk kívül Szabó D-t kell mindenképpen megemlíteni, aki barcikaiként a legmesszebb vitte, nemzetközi szinten a legeredményesebb játékos. Amikor eldöntöttük a fiatalítást, a klub nem ajánlott neki új játékos-szerződést, hanem mivel bontogatja szárnyait az edzői pályán, az egri egyetemen tanul, ezért teljes főállást kínáltunk neki az utánpótlásban. Dávid erre nemet mondott, mondván még játszani szeretne.

Erőnlétért és MEAFC

A barcikai csapathoz eddig három röpis érkezett, Óhidi Richárd, a Székesfehérvárról visszatérő Bibók Balázs, illetve az azeri Roman Gurskiy, aki jelenleg a kínai Universiadén vesz részt hazája válogatottjával, ezért csak augusztus 25. ,,táján" csatlakozik be a munkába.

– Lesz, lehet még két külföldi játékosunk, hiszen akadnak még lyukas posztjaink – tette hozzá Tóth Milán. – Pillanatnyilag a két legidősebb röplabdázónk 24 éves, és a külföldiek esetében sem szeretnénk huszonhat fölé menni. Bár, nem könnyű olyat találni, aki emberileg is megfelelő, valamint játékban is hozzá tud tenni a teljesítményhez. Bibók Balázs saját nevelésű játékosunk, és a megfiatalított magyar válogatottba is meghívót kapott. Sajnos, a Ciprus elleni meccsen bokasérülést szenvedett, így jelenleg a rehabilitációját végzi, de a jövő hetet már Kazincbarcikán kezdi meg. Annak megfelelően nézünk légiósokat, akik mellett az itteni fiatalok megkapják a megfelelő játéklehetőséget.

Dudás Tamás a stáb tagja marad, azonban mellette az élvonalbeli újonc MEAFC-Miskolcnál fog pályára lépni.

– ,,Dudi" jelezte, szeretne még játszani, amire nálunk nincs lehetősége. 36 éves lesz idén, és azon a poszton válogatott liberónk van, Kiss Máté személyében. Abban egyeztünk meg, hogy csatlakozik a többi volt kazincbarcikai játékoshoz, hiszen jó páran vannak Miskolcon. Így ő nálunk kizárólag a hétközi erőnléti feladatokért felel majd a csapatnál – vázolta a helyzetet Tóth Milán.

Jó, hogy kettő van

Toronyai Miklós úgy vélte, aki barcikai szurkoló, az ezután is az lesz, lévén lesz egy helyi ,,mag", egyetértett Tóth Milánnal abban, hogy egy költséghatékonyabb időszakban, helyzetben ,,nem lehet Ronaldót és Messit igazolni."

– Nyílván másképpen kell hozzáállni egy 17-20 éves fiatalhoz, mint egy rutinosabb játékoshoz, tavaly egy-két embernek újat már nem lehetett mutatni – nyilatkozta Toronyai Miklós. – Náluk az edzést kellett levezetni, a játékosokat összecsiszolni, de most azért fejleszteni is kell, amiben a srácok partnerek. Kárpáti László elnök úrral egyeztetve ereménykényszer nem lesz a csapaton. Azt határoztuk meg, hogy fejlődni kell egyéni-, és csapatszinten is. Ennek tudatában a minimális cél az 1-8-ba, a play-off-ba való bejutás a 12 csapatos bajnokságban. Onnantól kezdve minden eredmény ajándék lesz, de ha jók lesznek a külföldiek, a hatban való zárás sem elképzelhetetlen. Két klubot, a Kaposvárt, valamint a MÁV Előrét kivéve máshol is vannak, történnek a mienkhez hasonló lépések, a gazdasági racionalitás miatt, hozzák előtérbe a fiatalokat. Ezt lehet látni az eddigi átigazolásokból és a sajtóban megjelent körképekből. Szerintem nincs rossz keretünk, a fiatalok bizonyítottak a tavalyi szezon végén, Péter M., Péter B., Kiss M., Bibók egyáltalán nem fognak kilógni, sőt, illetve Cziczlavicz 17 éves kora ellenére alapember a korosztályos válogatottban.

A szakember örül annak, hogy két vármegyei klub vesz részt a férfi élvonalban.

– Ez mindenképpen pozitív, és kell, hogy örüljünk a másik sikerének – közölte. – Boldog leszek, lennék, ha elkapnák bármelyik riválist, persze az egymás elleni meccsek mások lesznek. A MEAFC-nál több régi játékostársunk van, ők inkább most a rutinra alapoznak.

A Vegyész augusztus 25-én a szlovák Eperjest fogadja, majd a Barcikán edzőtáborozó U19-es válogatottal, a MEAFC-Miskolccal, illetve a Debreceni EAC-cal részt vesz a hazai Don Bosco Kupán augusztus 30-án, 31-én pedig újfent összecsap a magyar fiatalokkal. Szeptember 9-én Szlovákiában az Eperjes és a Nyitra lesz az ellenfél, illetve még lehet egy hétközi csata a miskolciakkal. A tervek szerint a bajnokság szeptember 23-án indul. MI



A keretről

Maradók: Kiss Máté, Péter Benedek, Péter Márton, Cziczlavicz Dávid, Garan Bálint, Miklósi-Sikes Zétény.

Érkezők: Bibók Balázs (átló, MÁV Előre-Foxconn), Óhidi Richárd (feladó, Kistext SE), Roman Gurskiy (feladó, azeri, CSZKA Moszkva), Fecske Szabolcs (ütő, utánpótlásból), Csordás László (liberó, utánpótlásból), Molnár Vajk (ütő, utánpótlásból).

Távoztak: Szabó Dávid, Blázsovics Péter, Csoma Krisztián, Juhász Péter, Budai Balázs, Rodrigo Moraes, Páez Carlos, Willian Reffatti, Ján Tarabus, Maksymilian Warzywoda.