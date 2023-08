A tiszaújvárosiak U23-as világbajnok triatlonosa, Lehmann Csongor - közvetlenül az olimpiai érmesek mellett - a 8-as rajtszámot kapta az augusztus 18-i, pénteki, párizsi olimpiai tesztversenyre.

Lehmann Csongor és édesapja, Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője – egy közel három hetes olaszországi, magaslati edzőtáborozás után – hétfőn reggel kelt útra a francia fővárosba.

– A pénteki, párizsi olimpiai tesztversenyen 65 férfi és 65 női sportoló állhat rajthoz. Szinte az összes tokiói olimpiai egyéni ás mix-váltó érmes- a norvég Kristian Blummenfelt, a brit Jonathan Brownlee és Alex Yee, az új-zélandi Hayden Wilde, a francia Vincent Luis és Dorian Coninx – ott lesz a rajtnál. Csakúgy, mint a feltörekvő új tehetségek, a világbajnoki széria verseny-sorozat jelenlegi éllovasai és az idei szezonban a világkupákon, kontinens-bajnokságokon dobogós sportolók, köztük a portugál Vasco Vilaca, az ausztrál Matthew Hauser, a francia Pierre Le Corre és Leo Bergere, valamint a brazil Manoel Messias. Ez utóbbi elit társaságba tartozik Lehmann Csongor is, aki mellett az olimpiai 7. Bicsák Bence, az olimpiai 20. Faldum Gábor és a kiváló úszó Dévay Márk képviseli még a magyar színeket.

A sportolókra 1500 méter úszás, 40 km kerékpározás és 10 km futás vár Párizs belvárosában. Az úszópályát a Szajnában jelölték ki, az Alexandre híd lábánál egy pontonról lesz rajt. A sportolók két körben teljesítik a távot és mindkétszer áthaladnak az Invalidusok hídja alatt. A többnyire sík kerékpározás hét körből áll, néhány technikás kanyarral „fűszerezve”. A pálya olyan ikonikus párizsi épületek mentén vezet, mint a Grand Palais, a Petit Palais, a Champs-Élysées, vagy az Orsay Múzeum. A futópálya négy, egyenként 2,5 km-es körből áll, melynek végén az Alexandre hídon kijelölt célba érkeznek meg a triatlonosok.

Komoly erők csapnak össze

– Pár nappal a tiszaújvárosi világkupán aratott győzelmemet követően, a jól bevált edzőtábor helyszínünkre, Livigno-ba „költöztünk fel” klubtársaimmal, Kovács Gyulával, Kiss Gergellyel és Lehmann Bencével, akikkel nagyszerűen együtt dolgoztunk az elmúlt hetekben – tudtuk meg Lehmann Csongortól. – A hétvégi párizsi „előolimpia” talán a szezon legfontosabb versenye számomra, hiszen most élesben tesztelhetjük a jövő évi ötkarikás játékok pályáit. Igazi főpróba lesz, mert teljesen azonos körülmények között versenyzünk majd, mint 2024-ben, az olimpián. A vizet, a sodrást már próbáltuk kielemezni, a kerékpáros és futópályát pedig szerdán járjuk be. Nem nehéz úgy hangolódni a hétvégére, hogy például a gyorsító futóedzésemet festői környezetben, az Eiffel torony lábánál csinálhattam meg. Már most nagy tömeg hömpölyög az utcákon, a franciák óriási várakozással tekintenek a verseny elé, hatalmas hangulat lesz, az biztos. Ez is egy olyan összetevő, amit szokni és tanulni kell, de szerencsére jól állok e téren. Ezen a rendkívül nehéznek ígérkező erőpróbán be tudom gyakorolni az olimpiai pályákat, igyekszem minél jobban beégetni az agyamba a jellegzetességeket, a kanyarokat, mindent, ami jövőre hasznos lehet. Ami pedig a mostani verseny várható alakulását illeti, szerintem a francia menők bizonyára meg akarják rajzolni a forgatókönyvet. Egy brutálisnak ígérkező úszás után minden bizonnyal lesz egy 8-10 tagú kerékpáros elmenés, melybe nagyon jó lenne bekerülni. Ebben a csoportban szinte biztosan ott lesz a sérüléséből rendkívül erősen visszatérő francia Vincent Luis, és honfitársa, a mezőny talán legjobb bringása, Leo Bergere, akik mindent elkövetnek majd, hogy a vélhetően az olimpiai bajnok Kristian Blummenfelt által vezérelt üldöző csoport – sok-sok kiváló futóval - ne érje utol őket. Komoly erők fognak összecsapni, talán nem tűnik szerénytelenségnek, de magamat is ebbe a körbe sorolom. Nagyon várom már a péntek reggeli rajtot. Az biztos, hogy sok apróságra kell figyelni a rajttól kezdve egészen a célba érkezésig, melyek eldönthetik a végső sorrendet.