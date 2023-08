A sort Balázs Zea kezdte: a Kaposvárott rendezett U17-es Európa-bajnokságon szerepelt, majd Balázs Éda és Szinay Szabolcs az isztambuli U17-es világbajnokságon próbált szerencsét. Ezen a héten Jordánia a soros, ugyanis Ammanban zajlik az U20-as korosztály legrangosabb seregszemléje. Az egzotikus helyen Botos Dominik és Szinay Csaba lép szőnyegre és öregbítheti a klub hírnevét.

Munkájuk minősítése

– Nagy büszkeséggel azt is mondhatom, hogy szárnyalunk – kezdte Juhász Sándor, a piros-fehérek edzője, majd hozzátette: – Természetesen örülünk, bodogok vagyunk, hiszen a lányok és fiúk már zsinórban folyó kiküldetése a szakosztályunkban folyó munka minősítése, továbbá az egyéni kvalitások maximális elismerése. Tagjaink nélkül lassan nincsenek korosztályos világversenyek, ez pedig csak úgy képzelhető el, hogy valamennyien tudásunk legjavát adjuk. Gondolok a képzés színvonalára, a gyerekek szorgalmára, akaratára, a szülők támogatására és elöljáróink velünk kapcsolatos hozzáállására. A jövőben azért dolgozunk, hogy a szép lassan a felnőtt korba érő diákjaink a nagyok között is termeljék a sikereket és gyarapítsák a klubunk pontjait, amelyek nagyon jól jönnek majd az év végi rangsor felállításához. Minket egyelőre még utánpótlás-nevelő különítményként tartanak számon, de ha így haladunk, akkor hamarosan „labdába” rúgunk a felnőtt mezőnyökben is.

Nagy a tülekedés

A jordán királyság fővárosában a kötöttfogásúak 77 kilós súlycsoportjában Botos Dominik, a 87 kilogrammos mezőnyben pedig Szinay Csaba lép szőnyegre.

– Pénteken nagyon drukkolunk nekik, mert ha ezen a napon kiválóan hajtanak, akkor szombatra is versenyben maradnak – folytatta Juhász Sándor. – Sajnos ha „megölnek”, akkor sem tudok hiteles esélylatolgatást adni, hiszen egy vébén számolni kell az európai, ázsiai és amerikai hengerrel, például a bolgárokkal, grúzokkal, azeriekkel, irániakkal, törökökkel, japánokkal, és akkor a tengeren túliakat, meg a ki tudja, hogy hová került oroszokat még nem is említettem. A konkurencia és a tülekedés óriási, így alaphangon a tisztes helytállást tűztük a fiúk elé. Jó erőben vannak, technikai tudásukra sem lehet panasz és ha jó sorsolást kapnak, továbbá a szerencse is melléjük áll, akkor mehetnek pár kört. Nem mentegetőzésként, csupán a tény kedvéért említem meg, hogy Dominik bokasérüléssel bajlódott az elmúlt napokban, Csaba pedig az érettségije és egyetemi felvételije miatt nem csak a birkózásre összpontosított, ezek azonban más, a vébén induló fiatalok esetében is előfordulhattak.

Kettőt, vagy hármat

Dr. Szinay Attila, az országos szövetség elnökségének tagja úgy tervezte, hogy elkíséri a fiát Jordániába, munkahelyi elfoglaltsága miatt azonban kénytelen itthonról követni a közel-keleti eseményeket.

– Telefonon már beszéltem Csabával – jegyezte meg a diósgyőriek volt szakosztályvezetője és hozzátette: – Ammanban úgy 42 fok van, a bemelegítő termet pedig egy utcai pavilonban, azaz szokatlan körülmények között alakították ki, de a maga a csarnok, ahol a világbajnokságot rendezik, modern és kielégíti az igényeket. Reményeink szerint az ellátással nem lesz gond, arra pedig eleve vigyáznak, hogy csak bontatlan ásványvizet vegyenek magukhoz, még a fogaikat is ebből mossák. Úgy engedtem el a fiúkat, hogy birkózzanak kettőt, vagy hármat és ezt hozzák nekem, nekünk ajándékba Ammanból. Természetesen akkor sem leszünk „elkeseredve”, ha mindezt túlteljesítik és az óvatos elvárásokra rátesznek egy lapáttal. KT