Labdarúgó NB II, 3. forduló

KolorCity Kazincbarcikai SC – Pécsi MFC (Kazincbarcika, vasárnap, 19.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – Az előző mérkőzésen, Mosonmagyaróváron sikerült nyernünk, örülök, hogy a múlt héten rendezni tudtuk a sorokat a hazai, Szeged elleni vereséget követően. Igaz, a játékkal akkor sem volt probléma, voltak nagyon jó, bíztató jelek, annak ellenére, hogy akkor az eredmény számunkra nem volt kedvező. Egy hete az első húsz percünk nem volt olyan, amilyet terveztünk, kevésbé tetszett, ám azt követően meg tudtuk valósítani azokat a taktikai elemeket, amiket előtte elgondoltunk, gyakoroltunk. Jó használtuk ki a lehetőségeinket, így mondható, hogy magabiztosan nyertünk idegenben. Ezúton is gratulálok a 18 éves Fejes Ádám NB II-es bemutatkozásához, aki 10 percet a pályán tudott tölteni. Mostani ellenfelünknél, Pécsett szépen építgetik a klubot, jó irányba haladnak, stabilak. A baranyaiaknak a tavalyi szezonjukból az őszi szakasz volt a jobb, és ezúttal is kiválóan, két sikerrel rajtoltak. Ami azt jelenti, hogy nagy kihívás, nagy feladat előtt állunk, de szeretnénk tudásunk legjavát nyújtani. Bízom abban, hogy egy jó meccset vívunk a PMFC-vel, amiben bármi benne van, ám hazai pályán természetesen az a célunk, hogy pontot, pontokat szerezzünk.

A KBSC-ben Szekszárdi T. korábbi sérülése miatt még nincs bevethető állapotban, bár már edz, ugyanakkor Csatári és Csilus Á. hasonló ok miatt vélhetően nem lép pályára.

Az észak-borsodiak várható kezdőcsapata: Tóth B. – Szekszárdi M., Heil, Papp M., Süttő – Ternován, Kártik, Csilus T., Ádám F. – Kurdics, Pinte.