Hétfőn este játszották a labdarúgó NB I 1. fordulója keretében a Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést, amelyet a hazai csapat 3-1-re nyert meg. A találkozót követő sajtótájékoztatón a debreceni együttes szakvezetője, Srdjan Blagojevic a következőket mondta:

– Örülök, hogy elkezdődött a bajnoki szezon, és mindig nagy öröm győzelemmel startolni, boldog vagyok, hogy ez sikerült. A meccs előtt említettem, hogy nem számítok gyönyörű játékra, hiszen szezont kezdeni mindig nehéz. Nagy lelki nyomást éreztem a csapaton az első félidőben, túlságosan félénkek voltunk, nem volt meg az az energia, amire szükségünk lett volna. Ennek a bizonyítéka volt, hogy olyan alaphibákat vétettünk, ami nem jellemző a csapatra. Kaptunk is egy gólt, de jött Loncar válasza. Nem is tudom mi lett volna, ha úgy megyünk szünetre, hogy az ellenfél vezet. A szünetben változtatunk néhány taktikai elemen, ami látszott a támadásban, jött is a második és a harmadik gólunk, úgyhogy a második játékrésszel elégedett vagyok. Nagyon örülünk a győzelemnek, az első találkozót megnyerni mindig öröm. Ünnepelni azonban nincs idő, három nap múlva újabb fontos meccs vár ránk, a nemzetközi kupában.

Gratuláció

A kövesdiek vezetőedzője, Kuttor Attila így értékelt:

– Gratulálok a Debrecen csapatának, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Sokáig partiban voltunk, amit elterveztünk, az sokáig működött, de kicsit felőrölt minket az ellenfél, és megérdemelten győztek. Megvolt a tervünk, hogy miként szeretnénk eredményesek lenni, működött is, nem az eredmény tekintetében, hanem a játék képet nézve. Az ellenfél a második félidőre változtatott a felállásán, a játékán, ezt is le tudtuk reagálni, nem ez volt az oka, hogy megszerezték a vezetést, egy-két poszton egy kicsit elfogytunk, emiatt alakítottak ki több helyzetet, több periódusban. A Debrecen a tavaszi legeredményesebb csapat, a nemzetközi kupában képviseli az országot, sok sikert kívánunk nekik. Nekünk pedig ebből építkeznünk kell, arra kell felkészíteni magunkat, hogy az ilyen csapatok ellen helyt tudjunk állni. Nem elégedett az ember vereség után, 2-1-nél mentünk az egyenlítésért, de kaptunk harmadikat a hosszabbításban. Bizonyos periódusokban fel tudtuk venni versenyt ezzel a csapattal, ezt kell kitolni kilencven, vagy kilenncvenvalahány percre, hogy eredményesek legyünk.