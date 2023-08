Credobus Mosonmagyaróvár – KolorCity Kazincbarcikai SC

(Mosonmagyaróvár, vasárnap, 17.30)

Csábi József, a KolorCity Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Az első, Szeged elleni hazai mérkőzést elveszítettük, de visszanézve, elemezve a találkozót, nincsenek rossz érzéseim. Az eredménnyel természetesen nem voltam, nem vagyok elégedett, hiszen sokkal jobb lett volna ponttal, pontokkal kezdeni, ám az látható volt a meccsen, hogy még nem vagyunk készen - hasonló véleményt egyébként jó pár kollégámtól hallok, olvasok. Nincs mindenki ugyanolyan edzettségi állapotban, siettetni pedig senkit, semmit nem szeretnénk, mert abból rosszabb is kisülhet. Vasárnapi ellenfelünkkel kapcsolatban nincsenek személyes tapasztalataim, hiszen tavaly menet közben érkeztem, amikor már túl voltunk rajtuk, de természetesen felkészültünk belőlük. Az előző bajnokságban ők is erőn felül teljesítettek, hiszen újoncként bennmaradtak, úgy, hogy előttünk végeztek. Új edzőjük van, biztos, hogy saját pályájukon ők is mindent meg fognak tenni a siker érdekében.

A Barcika kerete a napokban még tovább bővült, ugyanis a KBSC leigazolta a közel kétszáz másodosztályú meccsel rendelkező Kártik Bálintot. A 26 éves középpályás korábban az U21-es válogatottban is játszott, legutóbb Pécsett futballozott. Az észak-borsodiak még egy helyen, a támadó poszton szeretnének erősíteni.