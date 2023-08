Szombaton 17.45-től Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgó mérkőzést rendeznek a dél-borsodi városban. A két klub működési helyszíne csak egy napi járásra van, gyalog, autóval pedig órányira. Ennél a közelségnél kisebb, csak fővárosi csapatok esetén van, a kilométereket illetően. Átjárás is van szép számmal a két borsodi klub között, több olyan játékos is található a csapatok kereteiben, akik mindkét helyen megfordultak már.

A DVTK jelenlegi keretéből Farkas D., Csirmaz és Jurina volt korábban kövesdi, az MZSFC-ből pedig a Kállai testvérek, Kevin és Zalán pedig Diósgyőrben kezdtek el megismerkedni a játék alapjaival, míg korábban Molnár, Drazic és Ugrai éveken át volt a diósgyőriek játékosa, Cseke pedig az előző évadban, kölcsönjátékosként szerepelt a piros-fehéreknél.

És van még egy fiatal labdarúgó, Illés Bálint, aki a nyáron lett a kövesdiek labdarúgója. A sárga-kékek a 18 éves középpályást nem titkoltan azzal a céllal vásárolták ki érvényes szerződéséből – és fizettek érte a hírek szerint 80 ezer Eurót –, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség úgynevezett ,,fiatal szabályának” megfeleljenek. Ugyanis a szövetség a 2003-as és 2004-es születésű ifjú labdarúgók szerepeltetését premizálja (ha átlagban minden meccsen van egy ilyen korú játékos a pályán, akkor éves szinten kb. 300 millió forinthoz juthat az adott klub).

Illés Bálint azok után lett nyáron a Mezőkövesd Zsóry FC játékosa, hogy tavaly a DVTK-nál 9-szer kapott lehetőséget az NB II-es felnőtt együttesben, mindannyiszor csereként, összesen pedig 94 percet volt a pályán. Ezen a héten hétfőn, a labdarúgó NB I 1. fordulójában megrendezett Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzésen (3-1) viszont kezdőként, élete első élvonalbeli meccsén, 75 perc játékidőt kapott edzőjétől, Kuttor Attilától.

– Nagyon boldog voltam, és elmondhatatlanul örültem, amikor a meccs előtti napon megtudtam, hogy lehetőséget kapok, hogy kezdőként számítanak rám – válaszolta megkeresésünkre, Illés Bálint, aki arra a kérdésre, hogy számított-e erre, illetve, hogy mennyire érzi sikeresnek a bemutatkozását, így folytatta: – Nagyon mélyen, legbelül reméltem, hogy így lesz, hogy a fiatal szabálynak köszönhetően pályára kerülök. Úgy érzem, hogy az első mérkőzésem jól sikerült, nem lógtam ki a mezőnyből. Ahhoz képest, hogy ez volt az első meccs az élvonalban, amin szóhoz jutottam, úgy, hogy előtte NB II-es bajnokiból sem volt nekem sok, bemutatkozásnak jó volt. Nagy élmény volt, és jó érzés.

A sebességről

A fiatalnak szóba hoztuk az NB I sebességét is.

– A tempó sokkal erősebb, másabb volt, őszintén megmondom, elfáradtam. Amikor lecserélték, és jöttem le a pályáról, úgy éreztem, hogy kiadtam magamból mindent – mondta Illés Bálint, akinek megemlítettük, hogy a kövesdiek góljában is volt szerepe, hiszen az ő lövését követően, az egyik védőről lepattanó labda került az MZSFC gólját jegyző Drazic elé, a 27. percben. – Van, aki szerint ez fél gólpassz, van, aki szerint ez teljesen az, nagy jelentősége nincs, az viszont elvitathatatlan, hogy gólt hozó támadásban én is részt vettem. Ugyanakkor sajnálom, hogy a vezető találatunk után a Debrecen fordítani tudott, az lett volna a hab tortán, ha sikerül pontot szereznünk.

Megjegyeztük a középpályásnak, hogy éppen a volt klubja, a DVTK ellen javíthat a Kövesd.

– Különleges élményben lehet részem, ha ezúttal is bizalmat kapok, és a Diósgyőr ellen pályára léphetek, hiszen a nevelő klubomról van szó, ahol 14 éven át sportoltam, és ahol rengeteg élménnyel gyarapodtam. Ott nőttem fel, és a második otthonom volt a DVTK. Éppen azért biztosan más érzés lenne ellenük játszani, mint mondjuk volt a Debrecen ellen, de a mérkőzésen csak arra kell összpontosítania mindenkinek, aki szóhoz jut a csapatunkból, hogy tartsuk itthon a 3 pontot. Hétfőn, sajnos elveszítettük a bajnokit, most kárpótolnunk kell magunkat.