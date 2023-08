A hét végén elkezdődik a vármegyei I. osztály 2023/2024-es idénye, tizenhat együttessel, amely között ott van az előző évadban a második vonal Észak csoportjában diadalmaskodó Edelény-Borsodszer gárdája. Az észak-borsodi város csapata egy esztendővel korábban búcsúzott a vármegyei első ligától, de a lehető leghamarabb visszatért. Az alakulat egyik ,,motorja" az a Kótai Ferenc, aki a legutóbbi pontvadászatban 22 összecsapáson állt klubja szolgálatában, és 9 gólt jegyzett. Aligha akad olyan a vármegyei futballban, aki személyesen vagy hallomásból ne ismerné a ,,mindenfajta" mérkőzést (bajnoki, vármegyei kupa, Magyar Kupa, futsal, amatőr-válogatott) összeszámítva 496 meccsnél járó, 36 esztendős sportembert.

– Balszerencsés volt a tavalyi kiesésünk, gyakorlatilag minden ellenünk volt, hiszen nem jutott fel a bajnok, voltak NB III-as borsodi búcsúzók, és nekik is kellett a hely – kezdte nyilatkozatát Kótai Ferenc. – Nagy érvágás volt ez mindenkinek, vezetőnek, játékosnak, drukkereknek egyaránt. Hiszen Edelényben minden téren jó körülmények vannak, amihez hozzájön a 250-300 fős szurkolótábor is. Nem volt egyszerű, főleg a második félév a vármegyei II-ben, mert tavasszal mindenki bennünket szeretett volna legyőzni, de a lényeg, hogy sikerült megszerezni az aranyérmet, és visszakerültünk oda, ahová ez a klub való. Azt meg kell említeni, hogy a tavaszra nem volt ideális a felkészülésünk, a magas rezsiköltségek miatt nem igazából tudtunk összejönni, edzeni, mindenki maga tartotta magát karban. Most, a nyáron viszont már meg tudtuk csinálni a ,,normális" felkészülést, úgyhogy a csapat jó állapotban van. Mint minden újonc számára, feljutást követően, az elsődleges célkitűzés a biztos bennmaradás kivívása, de azért igyekszünk minél előrébb zárni. Természetesen az előttünk lévő szezonban el akarjuk azt kerülni, hogy a 2022-es hasonló helyzetbe kerüljünk.

Kettő-hárommal később

Akkor most az következne a sorban, hogy a középpályás fitten, egészségesen várja a hétvégi startot, de nem.

– Az egyik edzőmérkőzésen megsérültem, a diagnózis, meniscus szakadás, porcleválás a jobb térdemben – csatlakozott a témához Kótai Ferenc. – Mivel Miskolcon kellett volna várni a beavatkozásra, a műtétet hétfőn Mátészalkán végezték el. Szóval nagyjából egy hónap kihagyás után futhatok majd újra, egyenesen, az irányváltoztatást pedig majd azt követően, két-három héttel később kezdhetem el. Úgy számolok, hogy a bajnokság első nyolc fordulóját, az őszi szezon felét ki fogom hagyni. Ismét fizioterápia, gyógytorna, nem egyszerű a helyzetem, nem jött éppen jókor. Két éve már volt egy műtétem, ugyancsak a jobb térdemben elülső keresztszalag-szakadás volt, amiből szerencsésen visszatértem.

Voltak már olyan játékosok, akik műtétek után, főleg, ha harminc felett jártak, elgondolkodtak pályafutásuk befejezésén.

– Ez egyelőre nem jut az eszembe – mondta határozottan Kótai Ferenc. – Bízom abban, hogy ismét jó lesz a lábam, egészségügyi szempontból olyan állapotba kerülök, hogy még nyugodtan futballozhatok. 36 esztendős vagyok, szívem szerint legalább 50 éves koromig rúgnám a labdát, ugyanis imádom a labdarúgást, a létem.

Meg-megállítják

A futball mellett a család az, amit imád az edelényiek játékosa, aki a városban is lakik.

– Nagyon büszke vagyok a feleségemre, a két szép gyermekemre, a 9 éves Boglárkára, illetve a 13 esztendős Ferikére, aki szintén a helyi klub játékosa – sorolta. – Egyébként a civil állásom kézbesítő, a Postánál, az egyik körzet az enyém Edelényben, meccsek után meg-megszoktak állítani, elsősorban olyanok, akiket érdekel a foci, hogy egy kicsit beszélgessünk.

Vélhetően kevesen ismerik Kótai Ferenc teljes pályafutását, azt, hogy mikor kezdte a sportágat, és hogy egy közeli ,,nagy klubot" is megjárt fiatalon.

– Még volt akkor grund, annak mondható hely Edelényben, ott rugdostam a labdát, a klubhoz édesapám vitt el, 14 évesen – árulta el az indulást a középpályás. – Különben őt tekintem a példaképemnek, amikor kezdtem, Szalonnán játszott, kitűnt a mezőnyből a tudása alapján. Ő 1960-as születésű, s nem mellesleg nem messze, nagyjából 150 méterre lakik tőlünk. Edelényben Szitka Béla volt az edzőm, aztán megszűnt a csapat, ekkor faterom elvitt Barcikára, a KBSC-hez. Kócsi József és Kádár Zsolt voltak a trénereim, 16 éves voltam, állítólag láttak bennem tehetséget. Nagyon sokat fejlődtem Barcikán azalatt a bő 3 év alatt, amíg ott voltam – miközben Kálmán Vili bácsi is edzett –, olyan játékosokkal focizhattam együtt, mint Elek Ákos, Nagy Tamás, Zimányi Ádám, vagy éppen Máthé Gergő.

Szándékosan senkit

Ebből a névsorból sokan messzebbre jutottak, mint Kótai Ferenc, aki minderre ezeket mondta:

– Kicsit fáj, hogy nem jött össze több a labdarúgásban, sok minden hátráltatott, és sajnos nem voltam elég kitartó – vallotta be az edelényiek focistája, hozzátéve: – Akkor lehet máshogyan alakult volna a magánéletem, amit viszont semmire sem cserélnék. Volt egy rövid kitérőm Ózdra, az NB III-ba, aztán pedig megkeresett Szilvai Attila, hogy igazoljak a megyei I-be, Tomor-Lakra. Nem egyszer megnyertük a bajnokságot, de a harmadosztályt már nem tudtuk vállalni. Attila imádta a labdarúgást, mindig igyekezett egy jó csapatot összerakni ott, azon a kis településen. Jó erőben voltam, rugdostam a gólokat, igaz, edzés nem volt, viszont az akkori, 15 évvel ezelőtti vármegyei I. osztály erősebb volt, mint a mostani.

A saját hitvallásáról az alábbiakat nyilatkozta Kótai Ferenc:

– Igyekeztem mindig becsülettel, becsületesen, sportszerűen, nem durván játszani, szándékosan sosem rúgtam meg senkit. Szerettem, szeretem a kombinatív játékot, akkor voltam elememben, amikor ez ment, sikerült, ha a társak is hasonlóak voltak, ,,folyt" közöttünk a labda – emelte ki.