Mint arról már beszámoltunk, jelentősen változott a labdarúgó vármegyei II. osztály mezőnye. A 2022/23-as évadot a megye II-ben 45 csapat fejezte be, mivel egy együttes, a Tiszalúci NKSE még a rajt előtt, a Borsodnádasdi LASE és az Abaújszántó VSE-Korláti Vikingek pedig menet közben lépett vissza. A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatósága szerette volna 48 együttesre feltölteni a mezőnyt, de nem jött össze ennyi jelentkező, így a terv az volt, hogy a Kelet csoport 16, az Észak- és Közép csoport pedig 15-15 csapatos lesz.

A vármegyei I. osztály hiátusa – a Cigánd SE feljutása, a Mezőkövesd Zsóry FC tartalék nem indulása, az Encsi VSC szezon közben visszalépése, illetve az, hogy kieső helyeken végzett Nyékládházi DE és a Tokaj FC sem vállalta a vármegye elitbeli szereplést – összesen öt megye II-es gárdát vitt el, fel a tavalyi mezőnyből. Az Észak csoportból az első három helyezett lépett feljebb, bajnoki helyezéseik sorrendjében, az Edelény-Borsodszer, a Parasznya SE, és a Szirmabesenyői SK, a Kelet csoport a 3. helyen zárt Sárospataki TC – ugyanis az előtte végzettek, a Tiszaladány KSIE és Erdőhorváti SC nem jelentkeztek az I. osztályra –, míg a Közép csoportból a bajnok Emődi ÁIDSE élt az osztályváltás lehetőségével.

A vármegyei II-től elköszönő 5 csapat helyett felülről kettő érkezett, a kieső helyen zárt Nyékládházi DE és Tokaj FC, alulról pedig a vármegyei III. osztályból a három csoport bajnoka, a Délen első Bükkszentkereszt SK, az Északon győztes Nagybarcai SE, és a Keleten diadalmaskodó Szendrőládi KSE.

A Kisgyőr KSE azzal, hogy a tavalyi Közép csoport küzdelmeiben az utolsó, vagyis a 16. helyen zárt, elvileg kiesett volna a vérmegyei harmadik vonalba, de a bajnokság szervezője elfogadta jelentkezésüket a másodosztályra, hasonlóan a vármegyei III. osztály Kelet csoportjának 2. helyén végzett Körömi SK-hoz. Így számlált néhány hete, a csoportbeosztások elkészítésekor 46 csapatot a mezőny, amiben aztán újabb változások történtek.

14, 16, 16

A 2022/23-as évadban a vármegyei II. osztály Észak csoportjának 13. helyén végzett Sajósenye SE együttese bejelentette, hogy mégsem indul a másodosztályban, míg a Telkibánya SE, akik egy éve zúgtak ki a második vonalból, tök utolsóként, a 16. helyen, és a nemrég véget ért évadban, a vármegyei III. osztályban, a Kelet csoportban – a két visszalépés miatt – nyolc csapatosra csökkent mezőnyben mindössze a 6. helyen végeztek, ötven százalékosnál is gyengébb mérleggel, feltették a kezüket a megye II-es indulásra, és jelentkezésüket a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatósága elfogadta. Vagyis maradt a 46 csapatos mezőny.

De nem maradtak a csoportbeosztások. A korábban az Észak csoportba sorolt Sajósenye SE visszalépése miatt ez a mezőny 15 helyett csak 14 együttessel rajtol, és itt a küzdelmek, a kevesebb forduló (összesen 26 kör) miatt nem ezen a hétvégén, hanem két héttel később, csak augusztus 26-27-én kezdődnek.

Az utolsó pillanatban beugró bányiakat a Kelet csoportba osztották be, így az ottani mezőny ugyanúgy 16 csapatos lesz, mint a korábban is ennyire tervezett Közép csoport. Ez utóbbi két helyen ezen a hét végén elkezdődnek a küzdelmek. De nem minden csapat számára, ugyanis a Mezőzombor FC és a Kesznyéten SE az egymás elleni összecsapását az őszi szezon végére, november 26-ra halasztotta.