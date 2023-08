Tavaly a 9. helyen végzett az élvonalban, az Extraligában a Diósgyőri VTK I. férfi asztalitenisz csapata. A piros-fehérek ezen pozíciójuknak ,,köszönhetően" kiestek, ugyanúgy, mint a tizedik pozícióban zárt mosonmagyaróvári MTE 1904-Hoffer gárdája is. Azonban a Magyar Asztalitenisz Szövetség újonnan felálló elnöksége úgy döntött, hogy felemeli a bajnokság létszámát tízről tizenkettőre, így mind a két korábban búcsúzó klub bennmaradt, továbbá felkerült az NB I Kelet, és Nyugat csoportjának aranyérmese, a Szerva ASE I. Szécsény, és a Dunaújvárosi Egyetem gárdája is. Továbbá arról is határozat született, hogy a csapatok három fősek lesznek (csupán egy párost rendeznek majd), a korábbi négy helyett, így a meccsek időtartama is lerövidül.

– Ugyancsak döntöttek arról is, hogy egy U21 év alatt játékost játszatni kell – közölte András Miklós, a DVTK asztalitenisz szakosztályának vezetője. – A mi keretünk mindezek tükrében úgy alakul, hogy maradt nálunk Krebs Levente, illetve a KSI-től kölcsönvettük az ifjúsági-válogatott Cseri Ádámot. A harmadik pingpongos személye még nem dőlt el, van, akivel tárgyalásban állunk, ő bizonyosan külföldi lesz.

Érdeklődőket várnak

Távozott a DVTK-tól az 1991-es születésű svéd Sebastian Loso, míg az 1984-es erdélyi György Szilárd helyzete pillanatnyilag nem tisztázott. Kővári Balázs a tartalék szerepkört tölti majd be, akire bármikor számíthatnak beugróként. A szakosztályvezető hozzátette az alábbiakat is:

– Két búcsúzó lesz jövő tavasszal a bajnokságból, nyilván szeretnénk az utolsó két helyet elkerülni – nyilatkozta András Miklós, megemlítve, hogy az Extraliga küzdelmei szeptember 16-án indulnak. – Fontos, hogy ott legyünk a klubbal az első vonalban, a lehető legköltséghatékonyabban, de talán lényegesebb az, hogy minél többen jöjjenek hozzánk asztaliteniszezni. Úgy magából a városból, de a vármegyéből is. Aki szeretne többet megtudni a lehetőségekről, keresse Kővári Balázs edzőt munkanapokon, délután 4 és 7 óra között a DVTK Arénában.

A szakember elmondta azt is, hogy a második számú együttesük, a DVTK II. a harmadosztályban, az NB II-ben méreti meg magát. Méghozzá Kővári Balázs, Bari Csaba, Fisher Csaba, Gadóczi Gábor összetételben, és az elképzelés az, hogy minimum a dobogón zárjanak, azonban ha esély adódik, akkor nyerjék meg a bajnokságot.

A tények

A férfi asztalitenisz Extraliga mezőnye (2023/2024): Aquital Csákvári TC, Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő I., Diósgyőri VTK I., Dunaújvárosi Egyetem, Floratom Szegedi AC, Győri Elektromos VSK I., Honvéd Szondi György SE I. Székesfehérvár, Jolywood Soltvadkerti TE, Komlói Bányász, MTE 1904-Hoffer, Pécsi TE PEAC Kalo-Méh I., Szerva ASE I. Szécsény.