A finn jégkorong egyik legtradicionálisabb klubjával, az IFK Helsinkivel és a Hockey Base nevű finn fejlesztőközponttal. Az együttműködés keretein belül most két finn szakember látogatott el Miskolcra.

A múlt hét csütörtökön érkezett meg Magyarországra Alex Scheiman és Ville Österman a The Hockey Base finn fejlesztőközpont két edzője. A szakemberek bekapcsolódtak az akadémia mindennapi működésébe, valamint eltöltöttek két napot sátoraljaújhelyi edzőtáborunkban is. Az együttműködés lehetőséget biztosít arra, hogy különböző korosztályoknál a finn szakemberek besegítsenek az edzés, valamint munkafolyamatokba, továbbá, hogy az adott korosztályok edzőit hasznos tanácsokkal lássák el a minél hatékonyabb felkészülés érdekében – közölte a DVTK JJSA honlapja.

Már másodszor

„Mielőtt Miskolcra utaztunk az ottani szakemberekkel alakítottuk ki az edzéstervet, azokra az elemekre összpontosítva, amiket ők javasoltak. Leginkább a korcsolyázási technikára, a lövésekre, a passzokra, valamint a játékosok párharcképességére fókuszáltunk. A fiatalabb edzőknek prezentációt tartottunk arról, hogy hogyan működik a finn utánpótlás jégkorong, valamint, hogy hogyan fejlesztjük a játékosokat. Remek tapasztalat volt látni egy másik hokikultúrát és környezetet. Ez volt a második alkalom, hogy Miskolcra látogattam, így már valamennyire ismerem az itteni csapatokat, valamint az edzésmenetet. Két év közös munka után már elég jó érzékem van ahhoz, hogy megtaláljam a legfontosabb pontokat, amikben a játékosoknak fejlődniük kell” – nyilatkozta a DVTK.hu-nak Ville Österman.