A tiszaújvárosi Márkus Gergely – a maga nemében egyedülálló módon – megszakítás nélkül már a hetedik nyári ötkarikás játékára készülhet. A World Triathlon sportigazgatója jelenleg Párizsban tartózkodik, ahol a hétvégi, olimpiai tesztversenyt felügyeli. A 46 éves sportvezetőre – az olimpiák mellett – az elmúlt időszakban szinte minden további világesemény előkészítésében, lebonyolításában is számítottak, ami nem akármilyen szakmai elismerés. Az elmúlt közel negyedszázadban – értelemszerűen – nem volt hiány az emlékezetes pillanatokból, élményekből.

– Megtisztelő számomra, hogy a triatlon 2000-es, Sydney-ben történt olimpiai bemutatkozása óta ott lehettem minden ötkarikás játékon – hangsúlyozta Márkus Gergely. – Különböző minőségben, versenybíróként, sportági szakmai vezetőként dolgozhattam, majd 2012-től, Londontól kezdve úgy, mint a Nemzetközi Triatlon Szövetség, a World Triathlon sportigazgatójaként veszek részt az előkészítésben, lebonyolításban. Mindegyik olimpia más miatt emlékezetes, mindenhol különbözőek voltak a kihívások is. Nagyon jó szívvel emlékszem vissza azokra a játékokra, ahol édesapámmal, dr. Márkus Gáborral tudtam részt venni. Apa volt, hogy szakkommentátorként, volt, hogy önkéntesként, de olyan is volt, hogy a nemzetközi sportági szövetség VIP vendégeként vett részt az eseményeken, ráadásul 2008-ban, Pekingben, Balázs öcsémmel együtt.

Szóba került a versenyeknek otthon adó városokban a pálya kijelölése is.

– Szinte minden helyszín kiválasztásánál az vezérelt bennünket, hogy hol tudunk a sportágunknak a legszebb hátteret biztosítani – mondta Márkus Gergely. – Ez mindig magában foglalta azt, hogy rendezés szempontjából nem a legegyszerűbb helyszíneken kellett helytállnunk. Ez hatványozottan így van Párizs esetében is, mely talán az egyik legbonyolultabb helyszínünk. Az úszás a Szajnában zajlik. Párizs városa óriási erőfeszítéseket tesz, hogy visszaadja a folyót az úszni vágyó helyieknek. A jövő évi triatlon versenyek soha nem látott méretű katalizátorként hatnak azokra a beruházásokra, melyek ezt lehetővé teszik. A beruházások nagy része már elkészült. Emiatt és a szerencsére kedvezőnek ígérkező időjárás jóvoltából most minden abba az irányba mutat, hogy az előttünk álló hétvégén gond nélkül meg tudjuk tartani a triatlon első számát is. A 2024-es olimpiára és a paralimpiára a szerencsefaktor sokkal kisebb lesz, hála az addig befejezendő további regionális fejlesztéseknek. Külön kihívást jelent, hogy Párizsban a Szajnát lezárni nehezebb, mint bármelyik utat. Ezért a versenyeket most és jövőre is reggel rendezzük meg, mivel délelőtt vissza kell adnunk a folyót a hajóforgalomnak. Minden nap hajnalban egy parttól partig érő ponton-hidat állítanak be az úszás rajtjához, melyet a versenyek után rögtön elbontanak. A versenyközpont, a depó, a célegyenes Párizs legszebb hídján lett kijelölve, az útvonal számos nevezetességet érint, ebből adódóan nagyon látványosnak ígérkezik a televíziós közvetítés.

A komplett élmezőny

A párizsi olimpiai pályák a rendezők és versenybírók mellett a sportolóknak is komoly próbatételt jelentenek.

– A versenyzők szempontjából is számos kihívást tartalmaz a pálya – emelte ki a munkájából adódóan, családjával együtt Lausanne-ban élő Márkus Gergely. – A folyó sodrása, a macskakövek és az éles kanyarok a kerékpáros- és a futópályán mind-mind ebbe a körbe tartoznak. Ezért is van az, hogy hétvégén a teljes élmezőny jelen lesz a tesztversenyen. Azt gondolom, hogy a sportolóknak az idei verseny jó támpontot fog adni a jövő évi taktikához. Én azt jósolom, hogy az úszás a szokásosnál is döntőbb lesz, melynek végén nagyobb különbségek fognak kialakulni. Remélem a teszt minden szereplő szempontjából jól sikerül majd. Az itt szerzett tapasztalatokat természetesen beépítjük a 2024-es párizsi olimpiáig hátralévő közel egy éves előkészítő munkába.