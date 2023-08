Voltak előjelei annak, ami pénteken este a Zalaegerszegi TE FC – Diósgyőri VTK (1-3) NB I-es labdarúgómeccs előtt történt, az, hogy a hazaiak biztonsági szolgálata nagy erőkkel készült a diósgyőri drukkerek fogadására. Ugyanis a rendező klub a mérkőzés előtti napokban listát küldött a a DVTK-nak azokról a tárgyakról, amelyeket nem engednek bevinni a vendégszektorba. A felsorolásban szerepelt a pirotechnika, öngyújtó, iqos (elektromos cigaretta), aprópénz és egyéb bedobható tárgyak (parfüm, gyorstöltő stb.).

Ezek mellett meglepetéssel is készültek a közel 200 fős diósgyőri szurkolótábornak, ugyanis a ruházat átvizsgálásába a cipő is bele tartozott. Az egerszegiek ,,dicséretére” legyen mondva, hogy korrekt módon egy kis szőnyeget is leterítettek a beléptetéshez, a cipő levételhez, és erre akár leülni is lehetett annak, aki nehezen tudta levenni a lábbelijét, mint például a tizenegynéhány éves gyerekeknek. A dicséret jár azért is, mert nem szálltak el teljesen a biztonsági szolgálat vezetői, ugyanis nem kellett fehérneműre vetkőzni, illetve testüreg ellenőrzés sem szerepelt a kívánságaik között, a beléptetés feltételeként.

Persze a ,,Le a cipővel” nem számít mindennaposnak, lehet, hogy az ezen a címen ismert, 1975-ben készült színes, magyar, ifjúsági kalandfilm-vígjáték ihlette erre a zalaiak biztonsági szolgálatát.

A DVTK drukkerek egy csoportja, a meccs elején, immár a lelátón levette a cipőit, és magasba emelve demonstrált a beléptetés szokatlan módja miatt.

A biztonsági intézkedések egyébként cél értek, nincs tudomásunk arról, hogy a diósgyőri drukkerek bármit bedobtak volna a pályára, még aprópénzt sem, pedig erre lett volna lehetőségük, ugyanis ha bevinni nem is tudtak fémpénzt a stadionba, a büfében visszajáróként kapott váltót reptethették volna a játéktérre.

Helyette inkább hangulatot csináltak, és a végén egy nagy ünneplést tartottak, a kedvenceik által megnyert bajnoki után. Ugyanis a hosszú utazást a DVTK csapata győzelemmel köszönte meg a drukkereknek.

Mezítlábas biztonság a zalaegerszegi vendégszektorban