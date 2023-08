Voltak előjelei annak, ami a múlt héten pénteken este a Zalaegerszegi TE FC – Diósgyőri VTK (1-3) NB I-es labdarúgómeccs előtt történt, az, hogy a hazaiak biztonsági szolgálata nagy erőkkel készült a diósgyőri drukkerek fogadására. Ugyanis a rendező klub a mérkőzés előtti napokban listát küldött a DVTK-nak azokról a tárgyakról, amelyeket nem engednek bevinni a vendégszektorba. A felsorolásban szerepelt a pirotechnika, öngyújtó, iqos (elektromos cigaretta), aprópénz és egyéb bedobható tárgyak (parfüm, gyorstöltő stb.).

Meglepetés

Ezek mellett meglepetéssel is készültek a közel 200 fős diósgyőri szurkolótábornak, ugyanis a ruházat átvizsgálásába a cipő is bele tartozott. Az egerszegiek ,,dicséretére” legyen mondva, hogy egy kis szőnyeget is leterítettek a beléptetéshez, a cipő levételhez, és erre akár leülni is lehetett annak, aki nehezen tudta levenni a lábbelijét, mint például a tizenegynéhány éves gyerekeknek. A ,,dicséret jár” azért is, mert nem szálltak el teljesen a biztonsági szolgálat vezetői, ugyanis nem kellett fehérneműre vetkőzni, illetve testüreg ellenőrzés sem szerepelt a kívánságaik között, a beléptetés feltételeként.

Persze a ,,Le a cipővel” nem számít mindennaposnak, lehet, hogy az ezen a címen ismert, 1975-ben készült színes, magyar, ifjúsági kalandfilm-vígjáték ihlette erre a zalaiak biztonsági szolgálatát. A DVTK drukkerek egy csoportja, a meccs elején, immár a lelátón levette a cipőit, és magasba emelve demonstrált a beléptetés szokatlan módja miatt.

A biztonsági intézkedések egyébként cél értek, nincs tudomásunk arról, hogy a diósgyőri drukkerek bármit bedobtak volna a pályára, még aprópénzt sem, pedig erre lett volna lehetőségük, ugyanis, ha bevinni nem is tudtak fémpénzt a stadionba, a büfében visszajáróként egy ideig kaptak váltót, amit reptethették volna a játéktérre. Ám miután ezt valaki szóvá tette, inkább felfelé kerekítettek a büfé árakon, hogy fémpénzt nem, csak papírt kelljen visszaadni.

Közlemény

A meccs után a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda állásfoglalást tett közzé facebook oldalán, a Szervezett Szurkolói Csoportok közleményeként, Diósgyőr nem felejt címmel. A pénteki napról a következőket írták:

,,Már Zalaegerszeg városhatárban “szívélyes” fogadtatásban részesítettek minket a rend éber őrei. Kisbuszainkat és autónkat, táskáinkat, személyes dolgainkat töviről hegyire átvizsgálták, miközben összeszedték a lakcímkártyáinkat, illetve mindenki előtt a nyílt utcán, megalázó módon, mint a bűnözőket, úgy motoztak meg mindannyiunkat. Körülbelül fél óra után indulhattunk a vendégszektor felé, rendőri felvezetéssel. Ott tapasztaltuk, hogy ez csak a kezdet volt. Az óriási rendőri készültség mellett, a biztonsági személyzet is ránk volt kihegyezve. Ismételten megalázó módon lettünk átvizsgálva, nem csak mi, de a családos szurkolók is, akik gyermekeikkel érkeztek a mérkőzésre. Cipőinket, ruháinkat levetették velünk. És ahogyan a meccs előtt, posztunkban jeleztük is, senki ne üljön fel a provokációnak és az említett tárgyakat hagyja otthon, vagy kocsijában, a kapuban szembesültünk azzal, hogy olyan tárgyakat sem vihetünk be a stadionba, amik nem szerepeltek a listán, mint például a napszemüveg.”

A büfében történt ár rendezésre is kitértek a közleményben:

,,A büfében vásárolt italokért, az ott dolgozók, az árazás miatt (természetesen nehéz lett volna máshogy) apró pénzben adtak vissza, amit észlelt a security, ezért a félidőben minden termék árát megemeltették, hogy ne kelljen visszaadni aprót. A büféről még csak annyit, hogy ,,kedvesen" az előtérben egy Ferencváros sállal fogadta a Diósgyőr drukkereket. Mondanunk sem kell, hogy azonnal likvidáltattuk onnan.”

A szurkolók a közleményben kérdéseket is megfogalmaztak:

,,Miért volt szükség az ilyen, a szokásosnál is kiemeltebb rendőri felvonulásra és a megalázó intézkedésekre?

Miért volt szükség a security megszégyenítő akcióira velünk, de legfőképpen a gyerekekkel szemben?

Miért kellett a büfében megemelni az árakat azután, hogy előtte mindenkinek aprópénzt adtak vissza?

És a legfontosabb kérdés: Ki a felelős ezért?”

Hivatkozás

Az esettel kapcsolatban – az nb1.hu internetes portál megkeresésére – a zalai klub a következő nyilatkozatot tette:

,,Az UEFA által meghatározott biztonsági előírásokat. A felvetett kérdésben a dokumentum 26.01.b pontja alapján járt el a biztonsági szolgálat, hiszen minden egyes mérkőzésen az UEFA előírásoknak megfelelően végezzük a biztonsági ellenőrzéseket. Az ultracsoportok tagjai rendszeresen gyermekek ruháiban próbálnak becsempészni tárgyakat, pirotechnikai eszközöket, emiatt járnak el szigorúbban munkatársaink egyes ultracsoportokkal szemben. Üdvözlettel, ZTE FC”

A hivatkozott UEFA biztonsági előírás 26.01.b pontja ezt tartalmazza: ,,A nézők beléptetése előtt, átfogó biztonsági átvizsgálást kell végezni a stadionban az illetéktelen személyek vagy tiltott tárgyak/anyagok után. Ennek a keresésnek ki kell terjednie a stadion teljes területére.”

Érdekesség, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnek is van érvényes Biztonsági Szabályzata, de a zalaiak nem erre hivatkoztak. A magyar szövetség Biztonsági Szabályzatának 8/C § A be- és kiléptetés rendszere címmel, az (1a) pontjában így fogalmaz:

,,A rendező a beléptetés során jogosult a résztvevők személyazonosságát ellenőrizni, valamint csomagját és ruházatát átvizsgálni Stv.-ben és a személy-és vagyonőrök tevékenységét és jogosultságait szabályozó mindenkori jogszabályokban meghatározott esetekben és módon.”

Ugyancsak a facebookon az Ultras Diósgyőr posztja a zalaiak által adott nyilatkozat kapcsán szólította meg a ZTE FC-t.

,,Ha a közleményükben az ,,egyes ultracsoportok" alatt a Diósgyőr ultracsoportjait értik, akkor legyenek szívesek, hivatalos forrásokra hivatkozva, korábbi esetekről beszámolni, hogy hol, mikor történt meg az, hogy DVTK szurkolók gyerekekkel juttattak volna be pirotechnikai eszközöket bármelyik stadionba is. Vagy az önök ,,lelkes kis tábora", esetleg testvér klubjuk szurkolói tettek volna ilyet a múltban, és ezért kellett most ez az intézkedés?”