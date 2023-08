Ez utóbbi találkozóra meglehetősen vékony kerettel állt ki a Kövesd, több olyan játékosuk is hiányzott sérülések miatt, akik a kezdőcsapatban, illetve annak környékén lettek volna egészségesen. A Karnitski, Kállai Z., David Babunski, Lehoczky, Ugrai, Molnár G. és Cseri hetesfogatból utóbbi négy már a csapattal edzett ezen a héten, de nem csak velük bővült a tréningezők száma, hanem a hét közben igazolt két fiúval, a 20 esztendős, a Vasas FC-tól érkezett támadóval, Szalai Józseffel, és a 24 éves, szenegáli, francia, a Budapest Honvédtől igazolt védekező középpályással, Christian Gomis-szal.

Kicsit előnyösebb

A kövesdiek szakvezetőjétől, Kuttor Attilától elsőként azt kérdeztük, hogy játékosfronton mennyivel vannak jobb helyzetben, mint voltak, egy hete.

– Vannak akik edzésbe álltak, és új igazolásaink is, de a munkába ezen a héten bekapcsolódott játékosok különböző fizikai állapotban vannak. Kicsit előnyösebb a helyzet a mostani meccs előtt, de messze vagyunk az ideálistól – mondta a kövesdiek vezetőedzője, aki arra a kérdésre, hogy a kezdőcsapatra milyen hatásuk lehet a visszatérőknek, így felelt: – Van esély arra, hogy páran játszani tudnak, és az sem kizárt, hogy lesz, aki a kezdőbe is be tud kerülni.

A Kövesd kezdőcsapata nem csak a DVTK ellent hiányzott támadó játékosok tekintetében, hanem a hátsó alakzatot illetően is változhat, hiszen az előző meccsen, a DVTK ellen, a félidei 0-2-s állásnál, két védőjét is lecserélte Kuttor Attila: Pillár és Filip is az öltözőben maradt, és mivel Braiashvili és Zahary mellett Nihirnij is beállt, Lukicot pedig előre küldte a szakvezető, szinte teljesen új védelemmel játszottak, nem is szólva arról, hogy a sokáig érintetlen Kállai K. is utolérte a balsors, egy rossz ütemű becsúszás után piros lapot kapott. Emiatt a fiatal védőnek, egy bajnokit, a mostanit ki kell hagynia. Érdekesség, hogy az ő posztjára, jobb oldali védőnek becserélt Kojnok, a Diósgyőr elleni bajnokin nyolcadik védőként került pályára.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy az öltözői hangulatra milyen hatással van, a várakozásoktól elmaradó bajnoki rajt.

– Nem örülünk annak, hogy így alakult ez a két meccs, ez egyértelmű, de eddig sem a tabellával, vagy a távoli jövővel foglalkoztunk, és a múlttal sem érdemes, mert van feladatunk a jelenben, és erre koncentráltunk. A hétvégi bajnokira való felkészülés a legfontosabb – jelentette ki Kuttor Attila, akinek felvetettük, hogy az eddigi jelek alapján az Újpest FC mintha erősödött volna, tavalyi önmagához képest, és emiatt nagyon sokan a fővárosi csapatot tartják a párharc esélyesének. – Két meccs alapján bármilyen következtetést levonni korai lenne. Minden csapat azon dolgozik, hogy jobb legyen, mint volt az előző meccsen, és a lényeg, hogy a jövő májusi zárásig, ki mennyit tud ezen a téren fejlődni. Kétségtelen, hogy az Újpestnek jobban sikerült a rajtja, de azt gondolom, hogy még ők is csak az út elején járnak. Ahogy minden mérkőzésen, így most is a pontszerzés reményében lépünk pályára, és tudjuk, hogy ehhez a legjobbunkra van szükség. Azon leszünk, hogy ezt hozzuk, hogy eredményesek legyünk.