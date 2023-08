A sorrend elején

- Mindig megtisztelő itt lenni, a rólam elnevezett központban – kezdte Elek Ákos, akit tavaly Pécsett neveztek ki szakmai tanácsadónak, azonban idén nyáron eljött a baranyaiaktól, és most szabadúszó sportigazgatóként aposztrofálja magát. - Amikor felhívott Zsolti, és elmondta, mit tervez, azt válaszoltam, ezek a kritériumok jellemeztek a legjobban engem a pályafutásom során. - Gratulálok a srácoknak, az elmúlt egy évükhöz, az útravalóm az, hogy az elkövetkezendő húsz évben is így kell hozzáállniuk a labdarúgáshoz. Majd lesznek akadályok, egyre nagyobbak, amik a foci ellen lesznek, és majd megpróbálják elvonni a figyelmüket, gátolni a fejlődésüket. De: nekik ekkor azt kell mondani, hogy a futball továbbra is a fontossági sorrend elején van. Remélem, egy év múlva is találkozom majd velük.

Az első találkozás

A Sajóvölgye Focisuliból (amely Tehetségközpont) idén nyáron öten kerültek a DVTK Labdarúgó Sportakadémiára, az egyikük Kubinyecz István, akit az U14-es korosztályból díjaztak.

- Múcsonyban lakom, Kazincbarcikán, az Irinyi középiskolában leszek elsős, és 4,5 éve járok edzésre – vágott bele a 2009-es születésű játékos. - Amikor elkezdtem a futballt, azt gondoltam, jó lenne egyszer profi labdarúgónak lenni. A csapatunk, sajnos, nem zárt jó szezont, csak 13.-ak lettünk a bajnokságban, de minden meccsen harcoltunk, hogy jó eredményt érjünk el. Még találkoztam sosem Elek Ákossal, örülök, hogy tőle kaptam meg a díjat.

Sipos Péter – aki 2006-os születésű, és Edelényben lakik - 2012 óta a Sajóvölgye Focisuli játékosa.

- Nagyon jó itt lenni, minden gyereknek adottak a körülmények ahhoz, hogy valóra váltsuk az álmunkat - kezdte. - Én is szeretnék profi játékos lenni, az elmúlt évben csak három edzésről hiányoztam, egyszer nem jött busz, egyszer évnyitó miatt, a harmadikra pedig már nem emlékszem. Köszönöm ,,Gyapi” bácsinak, Szabó Istvánnak, Zimmermann Tamásnak, illetve Benczés Miklósnak, és Kalász Gábornak a közös munkát, velük a második félévben dolgoztam. Jó lenne egyszer olyan messzire eljutni, mint Elek Ákos bácsi. MI