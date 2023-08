KolorCity Kazincbarcikai SC – BFC Siófok

(Kazincbarcika, szerda, 19.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – Utólag is jár a dicséret a csapatnak a vasárnapi játék miatt, mert mind mentálisan, mind taktikailag, mind fizikálisan a pécsiek fölé nőttünk. Az ilyen meccsek után bosszús vagyok, amikor a játékosok nagyon sokat beletesznek a mérkőzésbe, amire készülünk, az ,,ül", és mégsem sikerül nyerni. Az első félidőben kimondottan jó teljesítményt nyújtottunk, tetszett, amit láttam, a másodikban az időt is húzta ellenfelünk. A helyzeteket korábban, Mosonmagyaróváron berúgtuk, itt nem, volt kapufánk is, erre a produkcióra lehet építeni, de összességében lehet a mögöttünk lévő három találkozóra. A helyzetkihasználáson javítanunk kell, hogy legalább egy apró gólunk legyen, egy ilyen összecsapáson. Remélem, tudjuk ezt a játékot tartani, de természetesen minden meccs más. Más stílusú lesz most a Siófok is, amely kellemetlen ellenfél. Sokat futnak, lendületesek, gyorsak. Még nem nyertek, egy pontjuk van, az is benne lehet, hogy nyíltabb futballal rukkolnak elő. Vasárnap-szerda-szombat ritmusban vagyunk, ez a feszes tempó sok mindenre nem ad módot, a lényeg, hogy frissek legyenek a játékosok. Az már most is látszik, hogy az NB II-ben sok hasonló képességű csapat lesz az idén, ezért fontos, hogy az adott összecsapáson ki jön ki jobban a fordulópontokból. Nálunk az elsődleges, hogy a stablitás megmaradjon, és az alapelveket tartsuk be, csinálják meg a srácok.

A Barcikában Szekszárdi T. már legutóbb kispados volt sérülése után, de még nincs teljesen százszázalékos állapotban, valamint kérdéses Csatári és Csilus Á. pályára lépése is.

A KBSC várható kezdőcsapata: Tóth B. – Szekszárdi M., Heil, Papp M., Süttő – Ternován, Szabó B., Csilus T., Ádám F. – Kurdics, Pinte.