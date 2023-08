A labdarúgó NB I 3. fordulója keretében, szombaton 20.15-től Diósgyőri VTK – Paksi FC mérkőzést rendeznek Diósgyőrben.

A zöld-fehér gárda elleni, jónak nem nevezhető élvonalbeli bajnoki mérlegét szeretné javítani a Diósgyőr, nem minden alap nélkül, hiszen meggyőző teljesítménnyel intézték el a piros-fehérek a múlt szombaton, a megyebeli riválist. A Mezőkövesd Zsóry FC elleni, idegenbeli 4-2-es sikerrel – a két hete, a nyitófordulóban a Puskás AFC elleni hazai 1-0-s vereséget feledtetve – megszerezte első pontjait a DVTK.

Ezek növeléséhez azonban most is jó teljesítményre lesz szükség, ugyanis a Paksi FC egy összeszedett, erős támadójátékra képes együttes, akik a Diósgyőrrel szembeni legutóbbi négy bajnokit megnyerték (érdekesség: ezt megelőzően a DVTK nyert zsinórban négy élvonalbeli mérkőzést a Paksi FC ellen, míg döntetlent legutóbb öt éve játszott egymás ellen a két csapat).

A tolnaiak két hetet készülhettek a mostani összecsapásra, hiszen az előző hét végén nem kellett bajnokit játszaniuk, a 2. fordulóra kisorsolt ellenfelük, a nemzetközi kupakötelezettségét teljesítő Debreceni VSC halasztási kérelme miatt. A szünetben az Egyesült Arab Emirátusok-beli Al-Bataeh gárdája ellen játszottak edzőmeccset a zöld-fehérek, amelyet Ausztriában, 3-0-ra nyertek meg. Ezt megelőzően, az évad nyitányán 1-1-et játszottak az MTK Budapest vendégeként, ami paksi szempontból, a született gólok számát tekintve, karcsúnak mondható, hiszen az előző évadban csak 10 olyan bajnokija volt a zöld-fehér együttesnek, amelyeken háromnál kevesebb gól esett. A támadószellemben futballozó együttes a 2022/23-as idényben, az NB I-ben a második legtöbb találatot szerezte (57), ám a legtöbb gólt kapta (57).

Ezek alapján, és azért is, mert a diósgyőriek vezetőedzője is a támadó futball híve, elvileg gólgazdag meccsre van kilátás. Kérdés, hogy ezt mennyire tudja majd a vendégek részéről két korábbi diósgyőri közönségkedvenc segíteni, illetve megakadályozni. Ugyanis a Paksi FC-ben szerepel a DVTK 2021/22-es NB II-es évadjának házi gólkirálya Könyves Norbert, illetve a piros-fehér korábbi csapatkapitánya, Hegedűs János.

Sokkal jobb

– Egy győzelem után mindig sokkal jobb a hangulat egy csapatnál és a munka is más, ez alól mi sem vagyunk kivételek. Keményen készülünk a szombat esti mérkőzésre, szeretnénk hazai pályán is három pontot szerezni. Láttam szép dolgokat a csapattól Mezőkövesden, de sok mindenen kell még javítanunk – mondta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője aki az ellenféllel kapcsolatban a következőket fogalmazta meg: – Az NB I-ben minden mérkőzés nehéz, a Paks elleni meccs sem lesz könnyű, hiszen tudjuk, hogy jó csapatról van szó, akik mostanában elöl szoktak végezni a bajnokságban. Öt védővel állnak fel, hosszú ívelésekkel építik a támadásaikat, labdaszerzés után azonnal a támadókat keresik. Megvan a tervünk szombatra, bízom benne, hogy meg is tudjuk valósítani. Közönségszórakoztató mérkőzésre számítok, szeretnénk jó játékkal szép győzelmet aratni, hogy az ismét nagy számban kilátogató szurkolóink boldogan mehessenek haza.

Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Sentic – Farkas D., Szatmári, Bárdos, Stephen – Holdampf, Vallejo – Lukács D., Pozeg Vancas, Acolatse – Edemwonyi.