A labdarúgó Magyar Kupa 1. fordulójában, vasárnap az NB III-as Putnok FC 16-1-re győzte le idegenben a Mátraterenyei SE csapatát. A Nógrád vármegyei II. osztályú gárda ellen a legtöbb gólt Bökönyi Adrián termelte, aki csereként állt be, a második félidőre, és a 64., a 78., a 81., a 83., és a 89. percben vette be az ellenfél kapuját.

– A nagy különbségű győzelem egyik összetevője az, hogy minden meccsre ugyanúgy készülünk, az a cél, hogy mindenki a tudása maximumát hozza, és ez független attól, hogy a kupában éppen milyen osztályú ellenféllel szemben kell játszani. Meg kellett nyerni a meccset, kötelező volt a győzelem, úgy, hogy a saját játékunkat játsszuk – mondta Bökönyi Adrián, majd így folytatta: – Volt egy kis plusz motivációnk is, ugyanis az edzőnk jó teljesítmény esetére plusz szabadidőt ígért, és ezt végül meg is kaptuk. A meccsen a gólok jöttek egymás után, nem volt az a fejemben, hogy még egyet, vagy még egyet szerezzek, ahogy jöttek a helyzetek, igyekeztem ezeket kihasználni, és nagyjából mindegyiket sikerült is.



A célokról

A Putnok FC vasárnap egy olyan csapatot győzött le, amelyik az előző évadban még a Nógrád vérmegyei I. osztályban élcsapatnak számított, de a sportszervezet anyagi lehetőségéninek megváltozása miatt, a 2023/24-es évadra csak a vérmegyei II. osztályra nevezett. Ám a mostani 16-1 előtt a putnokiak által lejátszott két NB III-as bajnoki is bővelkedett góltermésben, a nyitányon az Eger SE-t 4-1-re verték hazai pályán, rá három napra pedig a Debreceni VSC tartalékot intézték el 4-0-ra, idegenben.

– Mindkét bajnokin kezdőként léptem pályára, és úgy tűnik, hogy jól összeállt a csapat. Nekem most nyáron volt az első klubváltásom, előtte végig a Debreceni VSC-nél voltam, de jó közegbe kerültem, egy olyan közösségbe, amelyik megcélozhatja a bajnoki cím elérését – mondta Bökönyi Adrián, aki arra a kérdésre, hogy 21 évesen milyen tervei, céljai vannak a futballban, így folytatta: – Volt egy sérülésem, két évvel ezelőtt, az lelassította a fejlődésem, de már túl vagyok rajta, mind fizikai, mind mentális értelemben. Természetesen szeretném, ha magasabb osztályban is kipróbálhatnám magam, ha a Putnokkal összejönne az aranyérem, akkor ez már a következő évadban így lenne. A feljutás óriási dolog lenne, a klub, a csapat életében, és persze számomra is. De hosszú út vezet eddig, a mindennapokban pedig a munkára kell koncentrálni.

A fiatal játékosnak szóba hoztuk, hogy a mostani öt gólja után a Magyar Kupa honlapján felvetették, hogy akár még a sorozat gólkirálya is lehet, hiszen tavaly ehhez hat találat is elegendő volt. Erre a következő volt Bökönyi Adrián reakciója:

– Ez egyelőre nem foglalkoztat. A sorsolást várjuk, hogy megtudhassuk, ki lesz a következő körben az ellenfelünk. De jöhet bármilyen osztályú csapat, azon leszünk, hogy ellenük is sikeresek legyünk. Mindegy, hogy kinek a góljával, kiknek a góljaival.