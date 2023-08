Szombaton 17.45-től rendezik meg a Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK presztízs csatát, a labdarúgó NB I 2. fordulójában, a kövesdi stadionban.

A két csapat drukkerei elővételben már sok jegyet megvásároltak. A közel 4500 fős létesítményben, a vendég szurkolók számára első körben, – a gyakorlattól eltérően – 10 százaléknál is több bilétát, 540 darabot biztosított a rendező klub, ám mivel ezek hamar gazdára találtak, további szektorokat nyitottak meg a kövesdiek, csütörtökön délben is lehetett kapni ide jegyeket. Ha ezek mind elkelnek, akkor 667 diósgyőri drukker lehet jelen a stadionban.

Nem csak a vendégoldalon, a hazai részen is szépen fogynak a jegyek, elővételben már közel 2000 jegy kelt el, így szinte biztos, hogy félház lesz a meccsen.

Az abszolút értelemben vett telt ház nem jöhet össze, ugyanis biztonsági szempontok miatt üres szektorokat, úgynevezett puffer zónákat is ki kell alakítani, így még közel 2000 hely várja a gazdáját szombat estére.