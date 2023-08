A szombaton este lejátszott DVTK – Paksi FC (1-1) mérkőzés után, a hazai együttes vezetőedzője, a hazai együttes vezetőedzője, Kuznyecov Szergej így fogalmazott a sajtótájékoztató elején:

– Szerintem jól kezdtük a mérkőzést, irányítottuk a játékot, domináltunk, gólt szereztünk. Aztán érthetetlen módon megengedtük az ellenfélnek, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe. Elveszítettük az irányítást, rossz döntéseket hoztunk a pályán. A félidőben ezt próbáltuk megmutatni a játékosoknak, és javítani, szerintem nagyjából ez sikerült is. A második félidőben többet volt nálunk a labda, többet próbáltunk támadásokat vezetni, de megint hiányoltam sok pontos és jó döntést a végén. Bár így is volt helyzetünk, és a második félidő alapján közelebb álltunk a győzelemhez, mégis döntetlen lett a meccs.

Arra a kérdésre, hogy meglepte a DVTK-t a paksiak játéka, a piros-fehérek vezetőedzője azt felelte, hogy az elején nem, ám aztán látszott, hogy jó csapatuk van, hogy nem véletlenül végeztek a tavalyi bajnokság 5. helyén, hiszen átvették az irányítást, agresszívebbek voltak, és Kuznyecov Szergej úgy fogalmazott, hogy ez meglepte, majd hozzátette, hogy a második félidőben jobban mozgott a csapata, és be kellett volna rúgni a helyzeteket és megnyerni ezt a meccset.

Arra a kérdésre, hogy volt-e ennek a mérkőzésnek sorsdöntő momentuma, azt válaszolta az edző, hogy minden mérkőzésnek van, a gólok is ezek közé tartoznak, majd így folytatta:

– Nagyon reménykedtem abban, hogy a kiállítás után, a végén tudunk nyomni, és többet kihozni ebből, hogy tudunk gólt szerezni. Sajnos, nem sikerült, ez lehetett volna fordulópont a mérkőzésen.

A védelemről is beszélt a szakvezető, mivel szóba került, hogy a harmadik meccset sem sikerült kapott gól nélkül lehozni. Az ezzel kapcsolatos kérdés úgy hangzott, hogy van-e a fejében terv arra vonatkozóan, hogy ezen miként lehetne javítani.

– Van – felelte az edző, majd így folytatta: – Próbáltunk nem megoldást hozni, hanem azzal ami van, most csapaton belül megtalálni a választ. Kértem a srácokat, hogy ezt a meccset hozzuk le kapott gól nélkül. Szerintem egyáltalán nem engedtünk sokat az ellenfélnek. Itt látszik a különbség az NB II és az NB I között, egy kis helyezkedési hiba Bencénél, és az ellenfél megtalálta a rést, és jó nyitással gólt tudott szerezni. Dolgozunk, nagyot sokat kell javítani, hátulról, labdakihozatalban. Meg kell mondjam, ez volt az első olyan meccsünk, amikor a srácok rossz döntéseket hoztak, az első félidőben, mert nem ezt beszéltük, nem ezt gyakoroltuk. Megmondom őszintén, sok anyagot kaptunk, de sokat kell fejlődnünk, hogy jobbak legyünk. Szerintem a hozzáállással nem volt gond, nagyon akartak a srácok, és a szurkolók is támogattak minket végig, az utolsó pillanatig. Mindenki nagyon akarta ezt a sikert, sajnos nem jött össze.

A szakvezető arról is beszélt, hogy a mérkőzés közben sérülés miatt lecserélt Farkas D. már csütörtökön is fájdalommal edzett, illetve arról is, hogy sok játékos hagyott ki edzéseket a héten, de reményét fejezte ki, hogy a jövő héten többen visszatérnek majd.

– Nem vagyok megelégedve a döntetlennel, az első hazai győzelem megszerzése fontos lett volna, a DVTK régóta nem nyert a Paks ellen, négy vereség volt, most pedig döntetlen. Pedig megpróbáltunk mindent megtenni a győzelemért – jelentette ki Kuznyecov Szergej.

A fiatalokról

Honlapunk azon kérdésre, hogy fiatalok szerepeltetésére sérülések miatt nem került-e sor, illetve, hogy felmentés kapott-e ez alól a klubvezetés részéről, a következőket felelte az edző:

– Fontos számunkra, hogy fiatalok legyenek. De Csatári a Kövesd elleni mérkőzés után ment Barcikára, és részleges bokaszalag szakadást szenvedett, kiesett elég sok időre. Bényei két hete bajlódik sérüléssel, volt egy ütközése, kiment a bokája. Jurek nincs rossz állapotban, kezd visszajönni, egyre jobb és jobb, de szerintem még egy ilyen meccsre bedobni, elég kockázatos lett volna. Neki szépen finoman kell visszajönni. Ha lenne olyan jó eredmény, akkor szívesen adnék neki több lehetőséget, de nem akartam, mert az orvosi osztályunk 15 percre alkalmas a játékra engedélyt adta, és nem kockáztattam.