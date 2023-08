Hétfőn a nulladik héttel megkezdte a felkészülést a 2023/24-es évadra a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata.

A piros-fehérek egyelőre kiscsoportos foglalkozásokat végeznek, ugyanis a rávezető hét első napján mindössze hat magyar kosaras jelentkezett munkára. Köztük a három felnőtt válogatott, az idei Európa-bajnokságon 4. helyen végzett nemzeti együttes tagjai, Kányási Veronika, Aho Nina, valamint az előző évadban a belga Castors Braine együttesében szerepelt hátvéd, a 24 esztendős, 188 centi magas Lelik Réka. Szintén új játékos a DVTK-nál Tenyér Zsófia. A 24 éves, 177 centis, irányító-hátvéd az elmúlt négy évben a PINKK Pécsi 424 gárdájának játékosa volt. Rajtuk kívül két, fiatal vett részt hétfőn az orvosi vizsgálaton, a 18 éves Toman Petra, aki már egy éve a diósgyőriek játékosa, de sérülése miatt a 2022/23-as évadot teljes egészében ki kellett hagynia, valamint 17 esztendős Fárbás Eliza, aki a piros-fehérek utánpótlásából került fel az első csapat keretéhez.

A légiósokról

A légiósoknak legkésőbb a jövő hét szerdáig kell megérkezniük, így csak ekkortól kezdődhet meg a teljes kerettel a munka. Illetve ez sem biztos, hogy így lesz, mert az ausztrál válogatott Darcee Garbin, a litván válogatott Monika Grigalauskyte, a montenegrói válogatott Milica Jovanovic mellett a 24 éves francia center, Ana Tadic – aki az előző évadban a francia Tarbes GB játékosa volt – befutása biztosra vehető, ám a 25 esztendős amerikai Kaila Charles érkezésével kapcsolatban van egy kis bizonytalanság. Az irányító ugyanis a mexikói ligában, a Fuerza Regia Femenil csapatával bejutott a hétfőn kezdődött döntőbe, és amennyiben a négy nyert meccsig tartó sorozatban az elsőség eldöntésére 7 összecsapásra lesz szükség, akkor csak augusztus 19-én fejezi be az ottani szereplését.

Négy magyar fiatal is csak később csatlakozhat a DVTK Hun-Therm keretéhez. Oláh Fruzsina számára csak vasárnap ért véget Litvániában az U20-as Európa-bajnokság, amelyen a 10. helyen végzett magyar csapat 7 meccsén 3-szor kapott lehetőséget a diósgyőri fiatal. Aho Tyra is nyári elfoglaltsága miatt kapott plusz pihenőt, ő az U18-as Eb-n 5. helyen végzett magyar együttes alapembere volt, és hét nemzetközi meccsen szerepelt Törökországban.

Vég-Dudás Anna és Bacsó Zsófia az elmúlt hét végén Kínában vett részt 3x3 Women’s Series torna yi chang-i állomásán, ahol Magyarországot képviselve az utolsó, vagyis a 12. helyen végeztek.

Sorsolásra várva

A DVTK Hun-Therm csapata a 2023/24-es évadban is selejtezőt játszhat az Euroliga csoportkörbe jutásért. Hogy kit kapnak ellenfélül, az szerdán derül ki, ekkor tartják a sorozat sorsolását. A diósgyőriek a selejtezőben kiemeltek lesznek, ami azt jelenti, hogy az oda-visszavágós párharc második meccsének, a szeptember 27-i találkozónak lesznek a házigazdái. Előtte egy héttel, szeptember 20-án, vagy az ACS Sepsi-SIC (romániai), vagy a London Lions (angol), vagy a Besiktas (török) csapata ellen lépnek pályára, a selejtező sorsolásától függően. A párharc győztese az Euroliga csoportkörében, a 16-os mezőnyben folytathatja szereplését, a vesztes pedig a második számú kontinentális sorozatban, az Európa Kupa csoportkörében.