A vármegyei II. osztályú bajnokság Közép csoportja 3. fordulójának keretében játszották a KKFC Mezőcsát – Mályi FC mérkőzést, amely papíron kevés jót ígért a vendégeknek. Ugyanis tavaly november 5-én a csátiak otthon 9–0-ra intézték el mostani ellenfelüket, amely alaposan visszavágott a dél-borsodiaknak és vetett véget huszonkét meccse tartó veretlenségi szériájuknak.

Kontráztak

– Igyekeztünk minél jobban felkészülni a KKFC gárdájából és a mellékelt „ábra” azt mutatta, hogy ez sikerült nekünk – közölte Puskás Tibor edző, majd így folytatta: – Korábban négy évig fociztam Mezőcsáton, így ismerem labdarúgóik zömét, ez a tény pedig megkönnyítette a dolgomat, dolgunkat. Már a 8. percben gólt szereztünk, aztán 3–0-ás előnyünknél szövegelés miatt kiállították az otthoniak egyik legjobbját, Új-Nagy Bencét és ez is a malmunkra hajtotta a vizet. Nem adtunk területet a riválisunknak és kontra támadásokra építettük a taktikánkat. Szívós védőmunka mellett vártuk a lehetőségeket, ezek jöttek, mi pedig éltünk a lehetőségeinkkel. Mivel a közelmúltban vettem át a csapatot, pontosan nem tudom, hogy a Mályi FC idegenben valaha jegyzett-e nyolc találatot és azzal sem vagyok tisztában, hogy a városiak hálójába saját környezetükben került-e már ennyiszer a labda. Akár így, akár úgy, piciben sporttörténelmet írtunk és pontot tettünk a szűk egy évvel ezelőtti szörnyű eredménnyel végződött összecsapásunkra.

Rengeteget dolgoztak

A Mályi FC 7–0-ás vezetése után kissé elveszítette a fonalat és hat perc alatt hármat kapott.

– A szünetben öttel mentünk, ezért egymás után cseréket eszközöltem, valamennyi kispadosunkat beküldtem – adott magyarázatot a második félidő 3–3-as részeredményére a szakvezető. – Ebben az időszakban már kiegyenlített küzdelmet láttak a nézők, akik biztosan mindent vártak, csak kedvenceik kiütését nem. Most úgy fest a helyzet, hogy háromból hármat nyertünk és tizenhat gólt termelve vezetjük a csoportunkat. Arról természetesen szó sem lehet, hogy elszállunk önmagunktól, ugyan miért tennénk. Titkunk nincs, illetve mégis van: a nyáron rengeteget dolgoztunk, hetente kétszer gyakoroltunk és a keret tagjai kiemelkedő edzéslátogatottságot értek el, foglalkozásainkon általában tizenhatan jelentek meg, az öt edzőmérkőzésünkön pedig kellően formába lendült a társaság. Most szerényen tréningezünk tovább és majd meglátjuk, hogy a lendületünk meddig visz el minket.

Minden rendben van

A Mályi FC-nél az idény előtt az első három hely valamelyikét célozták meg, ezt jelenleg is tartják, de akkor sem lesznek elégedetlenek, ha csak az ötödik helyet kaparintják meg. A soron következő fordulóban a mindenkire veszélyes Vatta FC-t fogadják.

– Magától értetődően szombaton is nyerni akarunk – hangsúlyozta Puskás Tibor, aki arról is beszámolt, hogy házuk táján minden feltétel adott a minőségi futballhoz. – A pályánk jó, az öltözőnk szintén, az utánpótlás-nevelés területén nincsenek hiányosságaink és a sikeres csoportbeli szereplésünkhöz az anyagi feltételek is rendelkezésünkre állnak, így nincs más dolgunk, megyünk előre.



Labdarúgás: a mindenes szemével

Fojt Péter hármas szerepkörben, játékosként, szakosztályvezetőként és elnökhelyettesként is szolgálja Mályi FC-t.

– Az biztos, hogy szívet melengető érzéssel nézem a táblázatot – jegyezte meg, amikor szárnyalásukra kértünk magyarázatot. – Az a kemény munka, amit végeztünk meghozta a gyümölcsét és ezzel a lendülettel akarunk tovább menni a saját utunkon. A siker a teljes csapaté, vezetőként azonban a fiúk közül ki kell emelnem Stumpf Ákost, aki ötször vette be a mezőcsátiak halóját.