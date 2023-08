A DVTK – Kisvárda MG (0-2) NB I-es labdarúgó mérkőzés utáni sajtótájékoztatót így kezdte Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője:

– Szerintem amit terveztünk, azt az első félidőben teljesen megvalósítottuk. Helyzeteket teremtettünk, gólokat rúgtunk, domináltunk. Többségében meg voltam elégedve azzal, ami az első félidőben történt. A szünetben megbeszéltük, hogy tovább kell folytatni azt a játékot, hogy 0-0 az eredmény. Nem kezdtük rosszul a második félidőt, de utána visszaestünk, és adtunk lehetőséget az ellenfélnek, egy kicsit megérezni a labdát, hogy helyzeteket tudjon teremteni, ezzel teljesen nem vagyok megelégedve, ezt kielemezzük, átbeszéljük. Mindenféleképpen gratulálok a szurkolóknak, a csapatnak az első hazai győzelemhez. Nehezen sikerült, mert a második félidő nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Mondom még egyszer: sok munka van még előttünk, és leszünk még jobbak.

Arra a kérdésre, hogy adódtak-e nehéz pillanatok azt válaszolta az edző, hogy a második félidő első öt perce után átadták a kezdeményezést az ellenfélnek, pedig nem ezt beszélték meg. Kuznyecov Szergej azt is mondta, hogy hiába volt a második játékrészben több helyzetük, ő nem csak azt nézi, hanem azt is, hogy a játék tartalma elmaradt attól, amit várt, illetve, hogy megköveteli a játékosoktól, hogy az első pillanattól az utolsóig hajtsanak, ne álljanak meg.

Arra a felvetésre, hogy a harmadik találat végleg eldönthette volna a meccset, azt felelte az edző, hogy nincs olyan hogy első, második, vagy harmadik, végig dominálni kell, és ha van lehetőség akkor gólt, gólokat kell szerezni, majd azt is hozzátette: folyamatosan azt beszélik a játékosoknak, hogy nem szabad gondolni az eredményre.

Arról is kérdezték a diósgyőri vezetőedzőt, hogy a pénteken bejelentett távozó (Medgyes Sinan) után lehet-e érkező.

– Nekünk meg kell találni az egyensúlyt a költségvetésben. Ha az meglesz, akkor remélem, hogy 1-2-t még erősíthetünk – felelte Kuznyecov Szergej.

Sérülések

Honlapunk arról kérdezte a szakvezetőt, hogy Gerát sérülés miatt kellett-e lecserélni, és ha igen, akkor mennyire súlyos az állapota, illetve, hogy a jobb oldali védőként számításba vehető Farkas D. és Csirmaz sérülése miatt Bokrost kellett ide beállítani, és ő vagy valaki más válthatja ki a hiányzókat, hogy kell-e egy újabb játékosból jobb oldali védőt csinálni.

– Rúgást kapott, most hallottam az orvosokról, hogy egy rúgás miatt nem tudott tovább játszani Gera. Ugyanez Vallejo, aki kérte a cserét, érezte, hogy feszes a hátsója, nem akart megsérülni – mondta az edző. – Szóval ezek kényszercserék voltak, mert kicsit másképp terveztem a cseréket is. Vannak jó minőségű játékosok, akik rugalmasak, meg tudják oldani a pozíciókat. Az a lényeg, hogy a játék tartalma ne változzon. Ezért gyakorolunk nap, mint nap, hogy bárki is álljon be, tudja tartani ezt a szintet, és nyilván ott már az egyéni dolgokon múlik, hogy mennyire jól, vagy rosszul csinálja.