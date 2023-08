Fordulatokban gazdag mérkőzést nyert meg KKFC Mezőcsát csapata a labdarúgó vármegyei II. osztály Közép csoportjának 1. fordulójában, a múlt héten szombaton, hazai környezetben a Terméskő-Cserépfalu SE gárdája ellen. A 4-3-as sikert úgy érte el a csáti gárda, hogy az ellenfél vezetőgóljára a hazai klub elnöke, Kemény Tamás két találattal válaszolt, de a félidei 2-1-es állásnál, a szünetben kiállították a klubvezetőt, így a második játékrészben 10 emberrel futballozott az edzőjét, Orlóczki Tibort eltiltása miatt nélkülöző együttes.

– Nagy, pontosabban győzelmi reményekkel vágtunk neki a meccsnek, és az elejétől jobbak voltunk, függetlenül attól, hogy a vendégek egy szerencsés góllal vezetést szereztek – mondta Késely Dávid, a KKFC Mezőcsát alelnöke, aki csapatvezetőként ült a kispadon. – Már félek bármit mondani a játékvezetésről, de annyi megjegyeznék, hogy nem álltak a helyzet magaslatán, és mivel volt ellenőr a mérkőzésen, ezt bizonyára az ő jelentése is alátámasztja majd. A gyors egyenlítésünk után a 42. percben az elnök, Kemény Tamás találatával vettük vissza az előnyt. De történt más is, az ellenfél egyik játékosa beszorult három labdarúgónk közé egy akciónál, és emiatt a sértett az egyik fiatalunk nyakát megfogta, nemtetszését kifejezendő. Természetesen a játékosaink igyekeztek védelmére kelni a labdarúgónknak, Tomi vezetőként kiállt érte, ebből alakult ki egy incidens, aminek az lett a vége, hogy az elnökünket kiállították. A második félidőben azonban 10 emberrel is jobbak voltunk, ha 8-3-ra nyerünk, akkor sem szólhatott volna semmit az ellenfél, hiszen a kapu torkában kihagyott ziccereink voltak, létszámhátrányban is lefociztuk a Cserépfalut.



Edző nélkül

Mint ismert: Orlóczki Tibor, a csátiak edzője, aki éppen a mostani meccsen ünnepelte 65. születésnapját, szeptember 23-ig nem ülhet a kispadon, ugyanis az előző évadban, március 18-án lejátszott KKFC Mezőcsát – Cserépfalu SE (5-1) mérkőzés után olyat nyilatkozott, ami miatt él évre eltiltották. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire nehezíti ez meg a csáti csapat működését.

– Számítunk, számíthatunk a munkájára, a mostani mérkőzésen is jelen volt, de a kispad közelébe nem mehet. Még egy hónap és visszatér, és könnyebb helyzetbe kerülünk – mondta Késely Dávid, akit arról is kérdeztünk, hogy mint tavalyi ezüstérmesnek, céljuk-e az előre lépés. – Szeretnénk megnyerni a bajnokságot, a tavalyi évadnak is így indultunk neki, de akkor az elején belehibáztunk. És hiába nyertünk a tavalyi évad végén zsinórban 18 bajnokit, az Emődöt már nem tudtuk utolérni. Szeretnénk ha a mostani győzelmi sorozatunk minél később szakadna meg, és természetesen a következő meccsen, pénteken este Harsányban is nyerni akarunk.

Az edző eltiltásának oka

Orlóczki Tibort azért tiltották el, mert a 2023. március 18-án lejátszott KKFC Mezőcsát – Cserépfalu SE (5-1) mérkőzés után a következőket nyilatkozta honlapunknak:

,,Először szeretném megköszönni az igazgatóságon azoknak az embereknek, akik miatt és a rendszer hibája következtében csapatkapitányunknak két meccset kellett kihagynia öt sárga lap miatt. A hozzá nem értésük miatt és az IFA korrigálásával, továbbá segítőkészségükkel kiváló munkát végeztek.”